حلا شيحة لا أؤمن بالفشل

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشفت الفنانة حلا شيحة عن الآثار التي تسبب فيها غيابها عن الساحة الفنية لفترات عديدة على حياتها المهنية، مشيرة إلى أنها تتأثر بهذا الغياب بنسبة كبيرة، لكنها لا تؤمن بالفشل إطلاقا. وقالت: «بالطبع أتأثر بهذا الغياب، لكني لا أؤمن بالفشل، وأحمد الله أن جمهوري دائم التشجيع لي وأشعر بحبهم ودعمهم لي، وهذا من شأنه أن يشجعني».
وتابعت حلا، في تصريحات صحافية: «أرى أن القدر يلعب دورا كبيرا في حياتي، فكل مرحلة بها الحلو والصعب، وهي تجارب حياتية نمر بها ونتعلم منها».
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