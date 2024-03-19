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حلا شيحة لا أؤمن بالفشل

3/19/2024 3:07:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الفنانة حلا شيحة عن الآثار التي تسبب فيها غيابها عن الساحة الفنية لفترات عديدة على حياتها المهنية، مشيرة إلى أنها تتأثر بهذا الغياب بنسبة كبيرة، لكنها لا تؤمن بالفشل إطلاقا. وقالت: «بالطبع أتأثر بهذا الغياب، لكني لا أؤمن بالفشل، وأحمد الله أن جمهوري دائم التشجيع لي وأشعر بحبهم ودعمهم لي، وهذا من شأنه أن يشجعني».
وتابعت حلا، في تصريحات صحافية: «أرى أن القدر يلعب دورا كبيرا في حياتي، فكل مرحلة بها الحلو والصعب، وهي تجارب حياتية نمر بها ونتعلم منها».

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