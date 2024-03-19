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خالد الطمار سنسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وإعادة العمل بالخارطة التشريعية المتوافق عليها مع الحكومة

3/19/2024 3:07:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى خالد الطمار غبقة رمضانية لأهالي وأبناء الدائرة الأولى افتتح خلالها مقره الانتخابي.
وتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر المقر الانتخابي، وبين أن «أي شيء يهم المواطن يكون من أبرز القضايا التي نهتم بها، ونسعى إليها وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطنين، وسنحاول إعادة الخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها بين المجلس والحكومة في المجلس السابق». وقال إنه لابد من التعاون والتنسيق لإقرار هذه الخارطة التي تخدم البلاد والعباد والتي ارتكزت على ركائز ثلاث وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والتنموية.
وفيما يخص شطب بعض المرشحين من السباق الانتخابي، أكد الطمار ثقته بالقضاء الكويتي الذي سيعيد المرشحين جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني وأحمد مطيع، وبإذن الله سيعودون إلى السباق البرلماني.

MENAFN19032024000130011022ID1107997542

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