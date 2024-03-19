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عبيد الوسمي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/19/2024 3:07:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي أهالي وناخبي الدائرة الرابعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والتحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
ووجّه النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي الشكر الجزيل للحضور لتلبية دعوة الاستقبال، متمنيا ان يعيد الله شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.

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