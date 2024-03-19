عبيد الوسمي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي أهالي وناخبي الدائرة الرابعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والتحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
ووجّه النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي الشكر الجزيل للحضور لتلبية دعوة الاستقبال، متمنيا ان يعيد الله شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.
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