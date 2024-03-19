Tuesday, 19 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدر سيار ندعو المواطنين للمشاركة الفاعلة لإيصال كوكبة إصلاحية تستكمل الخارطة التشريعية

3/19/2024 3:07:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري، غبقة رمضانية لأهالي وناخبي الدائرة الرابعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتوجه سيار بالشكر الجزيل للحضور الكريم وتبادل معهم الأحاديث الودية والسياسية وخاصة الانتخابات التي تشهدها البلاد هذه الأيام المباركة في الشهر الفضيل، والعرس الديموقراطي الذي تعيشه الكويت.
ودعا سيار المواطنين إلى الدفاع عن حقهم من خلال المشاركة الفاعلة في يوم 4 أبريل للمساهمة في إخراج كوكبة إصلاحية تستكمل ما بدأه النواب السابقون في الخارطة التشريعية والقوانين النوعية التي تم إقرارها.

MENAFN19032024000130011022ID1107997540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث