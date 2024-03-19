بدر سيار ندعو المواطنين للمشاركة الفاعلة لإيصال كوكبة إصلاحية تستكمل الخارطة التشريعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري، غبقة رمضانية لأهالي وناخبي الدائرة الرابعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتوجه سيار بالشكر الجزيل للحضور الكريم وتبادل معهم الأحاديث الودية والسياسية وخاصة الانتخابات التي تشهدها البلاد هذه الأيام المباركة في الشهر الفضيل، والعرس الديموقراطي الذي تعيشه الكويت.
ودعا سيار المواطنين إلى الدفاع عن حقهم من خلال المشاركة الفاعلة في يوم 4 أبريل للمساهمة في إخراج كوكبة إصلاحية تستكمل ما بدأه النواب السابقون في الخارطة التشريعية والقوانين النوعية التي تم إقرارها.
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