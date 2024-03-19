صالح عاشور المرحلة القادمة تحتاج التكاتف والحضور القوي يوم الاقتراع دليل إيمان الشعب بالديموقراطية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور في مقره الانتخابي أمس الأول ناخبي الدائرة الأولى خلال غبقة رمضانية. وقال عاشور في تصريح مقتضب: «نحتاج في المرحلة القادمة إلى التسامح وإلى تجميع الكل بدلا من التفرقة ونحتاج إلى التعاضد والتكاتف لأن مجتمعنا صغير لا يتحمل التفرقة أو المشاكل أو التأزيم». وأكد عاشور «إن الكويت شعب واحد وحكومة واحدة ومجلس واحد وعلى الجميع العمل لمصلحة هذا البلد، لدينا مشاكل وقضايا ولكن بهمة الرجال ووجود الحكماء نستطيع أن نتجاوزها». وبين عاشور أن «الدائرة الأولى من الدوائر التي بها منافسة قوية وتجمع كل أطياف الشعب الكويتي من حضر وبدو وسنة وشيعة ومستقلين وليبرال، فدائما هي متميزة والتنافس فيها تنافس شريف، وأعتقد أن المواطنين لديهم وعي سياسي واختياراتهم ستكون سليمة من خلال التركيز على المرشحين الذين لديهم فرص نجاح أكثر». وذكر عاشور: الحضور القوي يوم الاقتراع رسالة لأصحاب الشأن والحكومة بأن الشعب الكويتي مؤمن بالديموقراطية والدستور وبأن المجلس هو السبيل الوحيد لحل مشاكل البلد.
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