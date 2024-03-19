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صالح عاشور المرحلة القادمة تحتاج التكاتف والحضور القوي يوم الاقتراع دليل إيمان الشعب بالديموقراطية

3/19/2024 3:07:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور في مقره الانتخابي أمس الأول ناخبي الدائرة الأولى خلال غبقة رمضانية. وقال عاشور في تصريح مقتضب: «نحتاج في المرحلة القادمة إلى التسامح وإلى تجميع الكل بدلا من التفرقة ونحتاج إلى التعاضد والتكاتف لأن مجتمعنا صغير لا يتحمل التفرقة أو المشاكل أو التأزيم». وأكد عاشور «إن الكويت شعب واحد وحكومة واحدة ومجلس واحد وعلى الجميع العمل لمصلحة هذا البلد، لدينا مشاكل وقضايا ولكن بهمة الرجال ووجود الحكماء نستطيع أن نتجاوزها». وبين عاشور أن «الدائرة الأولى من الدوائر التي بها منافسة قوية وتجمع كل أطياف الشعب الكويتي من حضر وبدو وسنة وشيعة ومستقلين وليبرال، فدائما هي متميزة والتنافس فيها تنافس شريف، وأعتقد أن المواطنين لديهم وعي سياسي واختياراتهم ستكون سليمة من خلال التركيز على المرشحين الذين لديهم فرص نجاح أكثر». وذكر عاشور: الحضور القوي يوم الاقتراع رسالة لأصحاب الشأن والحكومة بأن الشعب الكويتي مؤمن بالديموقراطية والدستور وبأن المجلس هو السبيل الوحيد لحل مشاكل البلد.

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