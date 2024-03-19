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طلال الخالد استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/19/2024 3:07:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق الشيخ طلال الخالد حفل استقبال في ديوان المغفور له الشيخ خالد الأحمد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وخلال الحفل تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، متمنين أن يعيده الله على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.


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