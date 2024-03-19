طلال الخالد استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

طلال الخالد استقبل المهنئين بالشهر الفضيل
التاريخ
3/19/2024 3:07:52 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق الشيخ طلال الخالد حفل استقبال في ديوان المغفور له الشيخ خالد الأحمد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وخلال الحفل تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، متمنين أن يعيده الله على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.
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