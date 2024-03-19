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الإفتاء المصرية تعلن موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر فلكياً

3/19/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان المبارك.

وحول موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، قالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

الحسابات الفلكية

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتم عدة الـ30 يوماً، وعليه تكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.


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