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محكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.. البرازيلي ألفيش يطلب الإفراج المؤقت

3/19/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلب البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف ، الإفراج المؤقت عنه من محكمة في برشلونة الثلاثاء، ذلك ريثما يصدر قرار الاستئناف.

وخلال جلسة مغلقة وجيزة، أعرب فريق الادّعاء عن اعتراضه على هذا الطلب، عازياً السبب إلى أنّ خطر الهروب كبير.

بدورها، قالت محامية ألفيش، إينيس غوارديولا، إن موكلها المحتجز منذ يناير 2023، قضى بالفعل ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، وأكدّت أنه لن يحاول الفرار، حسبما أوضحت مصادر قضائية.

كما اقترح فريق الدفاع إيداع مبلغ 50 ألف يورو أو حتى سحب جوازي سفر اللاعب، بحسب المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألفيش (40 عامًا) الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجنه في برشلونة حيث يُحتجز، أكدّ للقضاة أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، وأضاف أنه يؤمن بالعدالة.

ويمكن أن يُنشر قرار القضاة بشكلٍ سريعٍ نسبياً.

من ناحية أخرى، فإن الطعون المقدّمة من قبل الادعاء وألفيش بشأن الحكم نفسه سيتم إصدارها لاحقًا ومن خلال محكمة أخرى.

وفرضت المحكمة على ألفيش الرقابة لخمس سنوات بعد الإفراج عنه ومنعه من الاقتراب من الضحية لمدة تسع سنوات ونصف.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تليها 10 سنوات من المراقبة.

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