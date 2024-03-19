الملياردير راتكليف: مانشستر يونايتد لن يتعاقد مع نجومٍ مثل بيلينغهام أو مبابي



كشف المالك الشريك الجديد لمانشستر يونايتد البريطاني جيم راتكليف أنه لن يستهدف التعاقد مع نجومٍ أمثال جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي في مسعاه لإعادة إحياء "الشياطين الحمر".

وأتمّ رجل الأعمال البالغ من العمر 71 عاماً، عملية الاستحواذ على 25 في المئة من أسهم يونايتد، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أميركي. كما سيستثمر 238 مليوناً إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

ويُتوقّع أن يُبرم النادي تعاقداتٍ كبيرةٍ بقيادة راتكليف، خاصةً في ظل معاناة الفريق في الموسم الثاني للمدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يحاول إنقاذ الموسم من بوابة كأس انكلترا حيث تأهّل إلى نصف النهائي ليلاقي كوفنتري سيتي من تشامبيونشيب.

ويغيب لقب الدوري عن "الشياطين الحمر" منذ عام 2013، ويحتل الفريق المركز السادس راهناً بفارق ست نقاط عن توتنهام الخامس وتسعٍ عن أستون فيلا الرابع.

وقال الملياردير راتكليف في حديثٍ لبودكاست "سايكلين كلوب" بعد سؤاله ما إذا كان سيحاول التعاقد مع بيلينغهام من ريال مدريد الإسباني "إنه لاعبٌ رائع. ليس المكان الذي نُركّز عليه، الحل لا يكمن بصرف الكثير من الأموال على عددٍ قليلٍ من اللاعبين الرائعين".

وأضاف "لقد فعلوا ذلك، إذا نظرت إلى الأعوام العشرة الماضية، فقد صرفوا الكثير من الأموال على عددٍ من اللاعبين الرائعين".

وتابع راتكليف الذي يُشجّع يونايتد منذ صغره "أول شيء نحتاج أن نقوم به هو التعاقد مع الأشخاص المناسبين في الإدارتين الفنية والإدارية".

وأردف "كما التأكّد من التوظيف الصحيح، فهذا جزء ضروريّ من كرة القدم اليوم".

وأعُطيَ راتكليف في الحديث خيار التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان أو النجم الأول في عالم رياضة الدراجات الهوائية، السلوفيني تادي بوغاتشار لفريقه إنيوس.

جاوب "أفضّل التعاقد مع مبابي المستقبليّ بدلاً من صرف مبلغٍ هائلٍ لشراء النجاح".

أضاف "ليس من الذكاء التعاقد مع مبابي. يُمكن لأي شخصٍ أن يُدرك ذلك. الأمر الأكثر تحدياً بالنسبة لنا هو البحث عن مبابي المستقبليّ أو بيلينغهام المستقبليّ أو روي كين المستقبليّ".

ومن المتوقّع أن ينضمّ هدّاف النادي الباريسي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.

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