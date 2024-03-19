بطولة إيطاليا: فتح تحقيق بحق أتشيربي بتهمة العنصرية ضد لاعب نابولي



أعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم الثلاثاء عن فتح تحقيق بعد اتهام مدافع انتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي بتوجيه اهانات عنصرية للمدافع البرازيلي لنابولي جوان جيزوس.

وأوضح بيان الرابطة "بعد الاطلاع على تقرير التحكيم، ارتأى القاضي الرياضي ضرورة ان يقوم مكتب المدعي العام الاتحادي بإجراء تحقيق من اجل تحديد ما حدث بين لاعب نابولي جوان جيزوس ولاعب انتر ميلان فرانسيشكو أتشيربي بما يتعلق بعبارات محتملة تتضمن تمييزا عنصريا صدرت عن هذا الأخير".

وصرَّح جيزوس عقب نهاية المباراة بين انتر المتصدر ونابولي حامل اللقب بالتعادل 1-1 أنّ أتشيربي "تجاوز الحدود".

وحاول جيزوس، صاحب هدف التعادل، لفت نظر حكم المباراة بأن أتشيربي وجه له إهانة عنصرية في الوقت الذي خُصّصت فيه المرحلة الـ29 من الدوري لمكافحة العنصرية، وارتدى اللاعبون على قمصانهم عبارة "أبعدوا العنصرية".

وكان أتشيربي غادر الاثنين معسكر منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2021 في روما قبيل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين يومي الخميس والأحد أمام فنزويلا والإكوادور.

وأوضح الاتحاد الإيطالي

في بيان إن مدافع إنتر أتشيربي قدّم "روايته للأحداث" لزملائه في الفريق والمدرب لوتشانو سباليتي "بشأن التصريح العنصري المزعوم".

وتابع أن أتشيربي قال إنه "ليس لديه أي نية للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية".

ولدى عودته إلى ميلانو، أكد أتشيربي (36 عاما) للصحافيين أنه "لم يقل شيئا عنصريا"، مما دفع جيزوس للرد عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مدافع نابولي الذي لعب للنيراتزوري سابقا بين العامين 2012 و2016 "تعليقات أتشيربي التي قرأتها لا تتوافق مع الواقع ومع ما قاله لي كما أكدته صور الفيديو".

وختم قائلا "إنه أمر لا يطاق (...) يجب علينا محاربة العنصرية الآن وفورًا".

ويواجه أتشيربي خطر الإيقاف عشر مباريات، وهو ما سينهي موسمه مع إنتر وقد يحرمه من المشاركة في كأس أوروبا المقبلة

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