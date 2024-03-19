مشجعو ميسي في هونغ كونغ سيستردون 50 في المئة من قيمة التذاكر



سيسترد المشجعون الذين اشتروا تذاكر لمشاهدة نجم المنتخب الارجنتيني لكرة القدم وفريق انتر ميامي الاميركي ليونيل ميسي في هونغ كونغ، قبل ان يبقى الاخير على دكة البدلاء دون المشاركة في المباراة الودية، 50 في المئة من قيمة التذاكر، شرط ان يتعهدوا بعدم اتخاذ اي اجراء قانوني.

وأثار النجم الأرجنتيني وفريقه إنتر ميامي غضب الجماهير عندما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ في الرابع من فبراير الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى 570 يورو لرؤية ميسي، "عوِّضونا!"، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

ولاحقا، أكد ميسي أن غيابه عن المباراة لم يكن تجاهلا بل بسبب الإصابة. ورفض ميسي في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، الأحاديث التي تقول إن عدم مشاركته في المباراة كان "لأسباب سياسية"، وقال إنه لو كان الأمر كذلك، "لما كنت سأسافر" إلى هونغ كونغ في المقام الأول.

وعرضت شركة تاتلر آسيا المنظمة الاثنين إعادة الاموال بنسبة 50 في المئة "للمشجعين الذين اشتروا التذاكر عبر القنوات الرسمية للمباراة".

وأوضحت الشركة انّ الراغبين في استعادة اموالهم عليهم ان يوافقوا على الشروط التي تنص على "عدم اتخاذ اجراءات قانونية أمام أي محكمة قانونية أو هيئة قضائية (أو) سلطة تنظيمية".

وفي ظل الانتقادات التي طالتها بسبب ما وُصف بالفشل الذريع، سحبت شركة تاتلر طلبها للحصول على منحة من حكومة هونغ كونغ بقيمة 16 مليون دولار لتمويل الحدث في اليوم التالي للمباراة.

وكانت المحطة التالية لإنتر ميامي بعد هونغ كونغ هي اليابان، حيث لعب ميسي 30 دقيقة في مباراة ودية أخرى ضد فيسل كوبي في طوكيو، مما أثار مجددا غضب المشجعين الصينيين.

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