أموناتوف بطل «الخاطف» في «دولية الشارقة للشطرنج»

حقق الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، لقب «النسخة 29» من بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وتبلغ جوائزها 20 ألف درهم.



وجاء أموناتوف في المركز الأول، بعد حصوله على 8 نقاط من 9 جولات، بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وتبعه الصربي إيجور ميلادينوفيتش «8 نقاط»، مبتعداً بفارق نقاط «كسر التعادل»، والجورجي سيباشيفيلي «7.5 نقاط»، وحل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة رابعاً، وله 7.5 نقاط، والمصري عبدالرحمن هشام، والأوزبكي جواهر سينداروف.

وحضر حفل الختام وتكريم الفائزين، عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد، وفيصل الحمادي، رئيس حكام البطولة.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى، باستقطابها أفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم.

وتعتبر بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج واحدة من أهم وأعرق بطولات الشطرنج السريع والخاطف على مستوى العالم في ظل مشاركة أفضل الأساتذة الدوليين الكبار، واللاعبين الدوليين، وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم ، وشهدت البطولة هذا العام مشاركة كبار المصنفين في عالم اللعبة يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ، والمخضرم المولدوفي فايوريل لورداتشيسكو ، وبطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف والمخضرم الطاجيكي فاروق أموناتوف والعديد من الأساتذة الدوليين الكبار .





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