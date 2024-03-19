انتكاسة جديدة لكورتوا حارس مرمى ريال مدريد

مني حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، بإنتكاسة جديدة الثلاثاء، اثر تعرضه لاصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات فريقه.

وكان كورتوا، الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، عاد إلى الملاعب في الأسابيع الأخيرة.

وقال ريال مدريد متصدر الدوري المحلي في بيان "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا تيبو كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

ومن غير المرجح أن يلعب كورتوا مع ريال مدريد خلال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، بينما كان قد استبعد نفسه من المشاركة في صفوف منتخب بلجيكا في نهائيات كأس اوروبا في المانيا الصيف المقبل.

وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاغا المعار من تشلسي الانجليزي.

ويواجه ريال مدريد مانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في ربع نهائي المسابقة القارية الشهر المقبل.

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