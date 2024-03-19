انتكاسة جديدة لكورتوا حارس مرمى ريال مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
مني حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، بإنتكاسة جديدة الثلاثاء، اثر تعرضه لاصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات فريقه.
وكان كورتوا، الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، عاد إلى الملاعب في الأسابيع الأخيرة.
وقال ريال مدريد متصدر الدوري المحلي في بيان "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا تيبو كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".
ومن غير المرجح أن يلعب كورتوا مع ريال مدريد خلال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، بينما كان قد استبعد نفسه من المشاركة في صفوف منتخب بلجيكا في نهائيات كأس اوروبا في المانيا الصيف المقبل.
وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاغا المعار من تشلسي الانجليزي.
ويواجه ريال مدريد مانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في ربع نهائي المسابقة القارية الشهر المقبل.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19032024000110011019ID1107997486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.