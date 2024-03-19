نتنياهو يكشف عن نيته في رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه لا سبيل للقضاء على (حماس) في رفح إلا باجتياح بري.
وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات بعد دعوة من البيت الأبيض لإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالمدينة الحدودية في قطاع غزة والمكدسة بالفلسطينيين النازحين.
وقال نتنياهو في إفادة أمام المشرعين إنه كشف "بكل وضوح" للرئيس الأمريكي جو بايدن "أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على (حماس) في رفح، ولا سبيل للقيام بذلك إلا بالمضي على الأرض".
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