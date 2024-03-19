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نتنياهو يكشف عن نيته في رفح

3/19/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه لا سبيل للقضاء على (حماس) في رفح إلا باجتياح بري.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات بعد دعوة من البيت الأبيض لإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالمدينة الحدودية في قطاع غزة والمكدسة بالفلسطينيين النازحين.

وقال نتنياهو في إفادة أمام المشرعين إنه كشف "بكل وضوح" للرئيس الأمريكي جو بايدن "أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على (حماس) في رفح، ولا سبيل للقيام بذلك إلا بالمضي على الأرض".


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