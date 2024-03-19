مصير الرجل الثالث في حماس لا يزال غامضاً

مروان عيسى القيادي بحركة حماس والذي قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل قتلته، كان قد نجا من محاولات اغتيال سابقة ليقضي سنوات في التخطيط لعمليات توغل في إسرائيل منها هجوم السابع من أكتوبر الذي أطلق شرارة الحرب الدائرة في غزة.

وقال مصدر في حماس لرويترز "الأخ عيسى عبارة عن كابوس بيمشي على الأرض بالنسبة للعدو"، مشيدا بمهاراته شبه العسكرية.

ويقول مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن عيسى قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي.

ولم تؤكد إسرائيل ولا حماس ذلك.

وعيسى، الذي يُطلق عليه الفلسطينيون لقب "رجل الظل" لقدرته على التخفي عن أعين العدو، ارتقى إلى المرتبة الثالثة داخل حركة حماس.

وشكل مع قياديين آخرين في حماس مجلساً عسكرياً سرياً من ثلاثة أعضاء على رأس الحركة. وخططوا لهجوم السابع من أكتوبر ويُعتقد أنهم يديرون العمليات العسكرية من الأنفاق والشوارع الخلفية في غزة منذ ذلك الحين.

ووفقا للإحصائيات الإسرائيلية، تسبب الهجوم في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة تقريبا. وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل منذ قيام دولتها قبل 75 عاما.

وفي أعقاب ذلك، توعدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقتل الثلاثة وهم يحيى السنوار زعيم حماس في غزة، ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري، وعيسى نائبه.

وسيكون مقتل عيسى بمثابة ضربة قوية لحماس التي تواجه حملة جوية وبرية إسرائيلية لا هوادة فيها للقضاء عليها وسحق معقلها في قطاع غزة حيث تقول السلطات الصحية إن الحملة الإسرائيلية قتلت ما يقرب من 32 ألفا حتى الآن.

وقد يؤدي مقتله أيضا إلى تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكن إسرائيل تقول إن المحادثات مستمرة من خلال وسطاء مصريين وقطريين.

وردا على سؤال حول ما تردد عن مقتله، قال المصدر في حماس إنها قد تكون حربا نفسية إسرائيلية. وأضاف أن عيسى ساعد في بناء القدرات العسكرية لحماس بما في ذلك الصواريخ.

وبحسب مصادر في حماس، تعلم عيسى مهارات النجاة من الضيف الذي نجا من سبع محاولات اغتيال دبرتها إسرائيل وتسببت في إصابته بتشوهات واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

* تدمير المنزل ومقتل الابن

كان عيسى الذي ولد عام 1965 على قائمة أبرز المطلوبين لدى إسرائيل وأصيب في محاولة اغتيال عام 2006 خلال لقاء مع ضيف.

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزله مرتين خلال اجتياح غزة عامي 2014 و2021، ما أدى إلى مقتل شقيقه.

وقُتل نجل عيسى، وهو من مؤيدي حماس المعروفين، في غارة جوية إسرائيلية على وسط قطاع غزة في ديسمبر.

وصنفت الولايات المتحدة عيسى على أنه "إرهابي عالمي مصنف تصنيفا خاصا" في سبتمبر

2019.

ومثل محمد الضيف، لم تكن ملامحه معروفة للعامة حتى عام 2011 عندما ظهر في صورة جماعية التقطت خلال عملية تبادل للأسرى والمعتقلين مع إسرائيل كان قد ساعد في تنظيمها.

وتكهنت مصادر فلسطينية بأن كبار قادة حماس الثلاثة يختبئون في أنفاق طويلة ومتشابكة تحت القطاع، لكنهم قد يكونوا في أي مكان في غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.

وشارك عيسى، وربما هو الأقل شهرة بين الثلاثة، في العديد من القرارات الكبرى التي اتخذتها حماس في السنوات القليلة الماضية. وولد الثلاثة في عائلات للاجئين فروا أو طردوا عام 1948 من المناطق التي أصبحت بعد ذلك تابعة لإسرائيل.

وقضى جميعهم سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ قضى عيسى خمس سنوات بداية من عام 1987.

وقضى السنوار 22 عاما في السجن بداية من عام 1988 بتهمة اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين بالإضافة إلى قتل أربعة فلسطينيين متعاونين مع إسرائيل.

وكان الشخصية الأبرز من بين 1027 فلسطينيا أطلقت إسرائيل سراحهم في عام 2011 مقابل إطلاق سراح أحد جنودها، جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس في غارة عبر الحدود قبل ذلك بخمس سنوات.

وكان عيسى واحدا من قادة حماس الذين تفاوضوا على تلك الصفقة.

وكان جيرهارد كونراد وسيط وكالة الاستخبارات الألمانية من عام 2009 إلى عام 2011، من بين القلائل الذين التقوا بعيسى أثناء التفاوض على صفقة التبادل المتعلقة بشاليط.

وقال كونراد في مقابلة تلفزيونية:

"لقد كان دقيقاً للغاية ومحللاً حريصاً. هذا هو انطباعي عنه. كان يحفظ الملفات عن ظهر قلب".

وقتلت إسرائيل أكثر من قيادي بحماس في الماضي منهم مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين وزعيمها السابق عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتيل في غارة جوية عام 2004.

وجرى ترقية قادة جدد لملء أماكنهم.



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