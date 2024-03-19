قضاء صيام رمضان

((ابنتي متزوجة وأنجبت في رمضان الماضي، وإلى الآن لم تصم الأيام التي أفطرت فيها من رمضان بسبب الرضاعة، هل تستطيع أن تتصدق بمبلغ مالي مقابل كل يوم أفطرته، وما هو المبلغ المحدد عن كل يوم؟

الإجابة:

ليس عليها كفارة؛ لأنها أفطرت بسبب نفاسها، لكن عليها القضاء عندما تستطيع ذلك، ولا يضرها تأخير القضاء بسبب الإرضاع الذي تعجز معه عن الصوم، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ اللّه عزّ وجلّ وضع عن المسافر شطر الصّلاة والصّيام، وعن الحامل والمرضع)). وبإمكانها أن تبدأ بقضاء ما فاتها في هذه الأيام، حسب المستطاع، فتصوم في كل أسبوع يوماً أو يومين حتى تكمل ما عليها من القضاء، والله المستعان.