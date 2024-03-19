طقس غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة في الإمارات غداً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، و رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصةً على البحر.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، يضطرب أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة

01:00و المد الثاني عند الساعة **:**



والجزر الأول عند الساعة

16:52والجزر الثاني عند الساعة**:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 20:11 والمد الثاني عند الساعة 07:23 و الجزر الأول عند الساعة

13:13والجزر الثاني عند الساعة 02:23.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبو ظبي



35



23



85



25

دبي



34



23



85



30

الشارقة



34



21



90



30

عجمان



29



22



90



35

أم القيوين



33



19



90



35

رأس الخيمة

33



21



90



35

الفجيرة



31



24



85



35

العـين



35



24



85



25

ليوا



36



20



85



15

الرويس



31



21



85



15

السلع



30



20



80



15

دلـمـا



31



22



80



22

طنب الكبرى

25



21



85



40



الصغرى

25



21



85



40

أبو موسى

25



21



85



40







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