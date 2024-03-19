«مصدر» تستحوذ على 50% في «تيرا-جن» من «انرجي كابيتال بارتنرز»



أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50 بالمائة في شركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، من شركة «انرجي كابيتال بارتنرز».



وبموجب الصفقة، ستتخلى «انرجي كابيتال بارتنرز»، وهي مستثمر رائد في مجال تحول الطاقة والكهرباء وأصول البنية التحتية لإزالة الكربون، عن كامل حصتها في «تيرا-جن»، في حين ستحتفظ «ايجنيو انفراستراكتشر بارتنزر»، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات في البنية التحتية، بحصتها الحالية البالغة 50 بالمائة في الشركة. وكانت «ايجنيو» قد قامت باستثمارها الأولي في «تيرا-جن» في ديسمبر 2020.

وتعد «تيرا- جن» التي تأسست في عام 2007، شركة مستقلة رائدة في مجال تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة الشاملة. وتمتلك «تيرا-جن» سجلاً حافلاً في تطوير وتملك وتشغيل أصول عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من تقنيات الطاقة المتجددة ضمن الأسواق الأكثر جاذبية لمصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة في الولايات المتحدة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل ما يقرب من 2.4 جيجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و5.1 جيجاواط/ساعة من مرافق تخزين الطاقة ضمن 32 موقعاً للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس. ومن شأن هذه الصفقة تمكين «تيرا-جن» من مواصلة مسيرة النمو وتعزيز النقلة التي تحققت تحت ملكية «انرجي كابيتال بارتنرز»وتسريع وتيرة النمو طويل الأمد كجزء من محفظتي «مصدر» و«ايجنيو».

وستساهم «مصدر» بما تمتلكه من خبرة واسعة ومسيرة حافلة تمتد على مدى 18 عاماً في تمويل وتطوير وتملك وتشغيل مشاريع للطاقة النظيفة حول العالم، في دعم طموحات «تيرا-جن» لتنمية قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وتوسيع محفظة مشاريعها بالولايات المتحدة. وتعد «مصدر» ومقرها الإمارات العربية المتحدة إحدى أسرع شركات الطاقة النظيفة نمواً في العالم، وقد استثمرت الشركة لأول مرة في سوق الطاقة الأمريكية في عام 2019، حيث تضم محفظتها في السوق الأمريكية مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على نطاق واسع بقدرة إجمالية تزيد عن 1.4 جيجاواط. وسيكون للسوق الأمريكية دور مهم في دعم جهود «مصدر» لبناء محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية بقدرة إجمالية لا تقل عن 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتمثل هذه الصفقة خطوة مهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف.



وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل استثمارنا في شركة»تيرا-جن«خطوة مهمة نحو توسيع محفظة مشاريعنا ونطاق أعمالنا وتعزيز التزام»مصدر«طويل الأمد في سوق الولايات المتحدة الأمريكية. ومن شأن هذه الصفقة أن توحد جهود إحدى أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة»مصدر«التي تعد من شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً على مستوى العالم. وإننا نتطلع للعمل مع شركائنا في»إيجنيو«لتسريع وتيرة نمو»تيرا-جن«وتطوير حلول مبتكرة في مشاريع على مستوى المرافق تدعم عملية التحول ضمن قطاع الطاقة العالمي».





من جهته، قال فيليب حداد، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر أمريكا»: «استحوذت»تيرا-جن«على اهتمامنا لما تملكه من سجل حافل ومنصة تشغيل لأصول قابلة للتوسع وسلسلة مشاريع مستقبلية تدعم نمو الشركة. وإننا نتطلع مع الانتهاء من إجراءات الصفقة إلى التعاون مع الشركاء في»ايجنيو«والعمل مع فريق إدارة»تيرا-جن«بما يسهم في دعم عمليات الشركة وتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة وتوسيع حضورها ضمن أسواقها الرئيسية وخارجها».

وقال جيم باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيرا-جن»: «تلتزم»تيرا-جن«بتطوير مشاريع طاقة مسؤولة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والأجيال القادمة. لقد جمعتنا شراكة مميزة مع»انرجي كابيتال بارتنرز«استطعنا خلالها بناء محفظة مشاريع مرنة وقادرة على تحقيق نمو طويل الأمد. وإننا نتطلع للبناء على ما حققته الشركة من مشاريع، ويسعدنا العمل مع»مصدر«، التي تجمعنا معها ذات الرؤى والالتزام بإزالة الكربون وتطوير مشاريع طاقة نظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم».



يذكر أن شركة «انرجي كابيتال بارتنرز» قد استحوذت على «تيرا-جن» في عام 2015 لتنجح تحت ملكيتها من مضاعفة أصول الشركة قيد التشغيل في مجال الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأثناء شراكة «ايجنيو» في ملكيتها منذ عام 2020، استطاعت «تيرا-جن» إضافة أكثر من 1 جيجاواط من القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة و5 جيجاواط/ساعة من قدرة تخزين الطاقة، وتوسيع سلسلة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، وتحقيق نمو مستدام.

في حين قال شويلر كوبيدج، الشريك في شركة «انرجي كابيتال بارتنرز»: «إنني فخور بالعمل مع»تيرا-جن«وفريقها الموهوب لقرابة العقد من الزمن تقريباً، نجحوا خلال هذه الفترة في بناء شركة قوية من خلال اغتنام فرص النمو وتحقيق أداء متميز ضمن مختلف دورات السوق. ونحن سعداء بما حققته»تيرا-جن«من إنجازات خلال فترة ملكية شركة»انرجي كابيتال بارتنرز«لها وكلنا ثقة بأنها ستمضي قدماً وتحقق فصلاً جديداً من النجاح مع»مصدر«و»ايجنيو«.»



وقال جون دي ماركو، المدير العام لشركة «ايجنيو»: «إننا نتطلع إلى الشراكة مع»مصدر«لتحقيق المرحلة التالية من نمو»تيرا-جن«حيث تجمع كل من»إيجنيو«و»مصدر«و»تيرا-جين«رؤية مشتركة طويلة الأمد للشركة، وتلتزم»إيجنيو«بمواصلة تطوير وتنمية»تيرا-جين«كشركة مستقلة رائدة للطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية».

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في أواخر عام 2024، مع مراعاة الحصول على الموافقات التنظيمية والمتطلبات الأخرى.

وتم تعيين شركة «لازارد وغاغنهايم سيكيوريتيز» كمستشار مالي و«لاثام وواتكينز» كمستشار قانوني لشركة «تيرا-جن». في حين تم تعيين «بي ام او كابيتال ماركتس» و«جي بي مورغان» كمستشارين ماليين، و«وايت وكيس» و«كوفينغتون وبيرلنغ» كمستشارين قانونيين لشركة «مصدر». بينما تم تعيين «ماير براون» كمستشار قانوني لشركة «ايجنيو».

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