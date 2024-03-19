«إس آند بي»: شركات الاتصالات الخليجية تتحول للاستثمار في التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن معدلات النمو المرتفعة، والتنوع الواسع للأعمال، وانخفاض كثافة رأس المال، تدفع شركات الاتصالات الخليجية للاستثمار في مجال التكنولوجيا.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «شركات الاتصالات الخليجية تتحول لشركات تقنية».
وتوفر أسواق الاتصالات الناضجة في منطقة الخليج، التي تتراوح معدلات استخدام الهاتف المحمول فيها بين 130 % و210 %، آفاق نمو عضوي محدودة لشركات الاتصالات. ولهذا، تبحث هذه الشركات عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر إيراداتها.
وقالت تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة: «لا نتوقع أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المرتبطة بأنشطة الاتصالات تأثير على التصنيفات الائتمانية لشركات الاتصالات الخليجية المصنفة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، ونتوقع استمرار انخفاض المديونية لدى شركات الاتصالات الخليجية المصنفة».
وأضافت: «سننظر على المدى الطويل، في التأثير المحتمل لمزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية، والقدرة على تحقيق التوازن بين النمو والمديونية على التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات».
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