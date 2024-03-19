«إس آند بي»: شركات الاتصالات الخليجية تتحول للاستثمار في التكنولوجيا

أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن معدلات النمو المرتفعة، والتنوع الواسع للأعمال، وانخفاض كثافة رأس المال، تدفع شركات الاتصالات الخليجية للاستثمار في مجال التكنولوجيا.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «شركات الاتصالات الخليجية تتحول لشركات تقنية».

وتوفر أسواق الاتصالات الناضجة في منطقة الخليج، التي تتراوح معدلات استخدام الهاتف المحمول فيها بين 130 % و210 %، آفاق نمو عضوي محدودة لشركات الاتصالات. ولهذا، تبحث هذه الشركات عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر إيراداتها.

وقالت تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة: «لا نتوقع أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المرتبطة بأنشطة الاتصالات تأثير على التصنيفات الائتمانية لشركات الاتصالات الخليجية المصنفة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، ونتوقع استمرار انخفاض المديونية لدى شركات الاتصالات الخليجية المصنفة».

وأضافت: «سننظر على المدى الطويل، في التأثير المحتمل لمزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية، والقدرة على تحقيق التوازن بين النمو والمديونية على التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات».

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