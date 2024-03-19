«أسترا تك» تطلق «تشاريتي جي بي تي» في الإمارات

كشفت «أسترا تك»، عن إطلاق أداة «تشاريتي جي بي تي» على منصة «بوتيم» بالتعاون مع «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً». وتهدف الشركة من إطلاق هذه الميزة المبتكرة، والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إلى تمكين مستخدمي تطبيق «بوتيم» البالغ عددهم تسعة ملايين مستخدم دعم حملة «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» «معاً لكل يتيم»، الرامية إلى رعاية الأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.



وتأتي الأداة الجديدة انسجاماً مع أسمى معاني الخير والعطاء في الشهر الفضيل، وتتيح لمستخدمي منصة «بوتيم» تقديم مساهماتهم وتبرعاتهم من خلال أوامر نصيّة بسيطة. وتسهم هذه الميزة في رفد جهود «بوتيم» لتعزيز رفاه المجتمع، وتؤكد هذه الجهود التزام الشركة الراسخ بدعم المبادرات الإنسانية، كما تسلط الضوء على الدور الرئيسي للتكنولوجيا في تمكين الأعمال الخيرية واسعة النطاق.

وقال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: يسرنا التعاون مع «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» لإتاحة الملايين من مستخدمي تطبيق «بوتيم» التبرع عبر ميزة «تشاريتي جي بي تي». وتدعم هذه الميزة قدرتنا على توظيف التكنولوجيا في الأعمال الخيرية، من خلال توسيع نطاق مبادراتنا الإنسانية وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع. نجحنا اليوم في تسليط الضوء على إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات في دعم الأعمال الخيرية والارتقاء بجودة حياة ملايين الأشخاص على مستوى العالم.

وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الاجتماعي «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»: تقع الشراكات في قلب «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»، وتتوافق هذه المبادرة مع التزامنا المستمر بمعالجة الأولويات الاجتماعية وإحداث تأثير اجتماعي حقيقي. وتهدف «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»، إلى تعزيز تنمية مجتمع متعاون ومتماسك داخل عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تقود المساهمات لتمكين المجتمع من تقديم الحلول المبتكرة للأولويات الاجتماعية المهمة وتعزيز حياة الأفراد في المجتمع.

يُشار إلى أن «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» لعبت منذ تأسيسها في عام 2019 دوراً مهماً في التوفيق بين جهود القطاعين العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دفع عجلة الابتكار الاجتماعي وترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لإمارة أبوظبي في هذا المجال. وساهمت إضافة «أسترا تك» لميزات التكنولوجيا المالية من PayBy إلى منصة «بوتيم» فائق القدرات في نجاح العديد من المبادرات الخيرية التي أطلقتها، مما يؤكد التزام الشركة الراسخ بتحقيق الرفاه المجتمعي وتحقيق رؤيتها في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

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