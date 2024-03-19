«إتقان» تتعاون مع «كويرا» العالمية على الارتقاء بالحوسبة الكمومية في الإمارات

كشفت إتقان، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة، عن تعاونها مع كويرا للحوسبة، الشركة العالمية التي تتخذ من بوسطن مقراً لها والمتخصصة في مجال الحوسبة الكمومية حيادية الذرة، على تسريع اعتماد تقنيات الحوسبة الكمومية في دولة الإمارات وتحقيق الريادة العالمية في مجال تطبيقاتها.

وانطلاقاً من المساعي الرامية إلى تعزيز منظومة الحوسبة الكمومية الحيوية في دولة الإمارات، تمهد الشركتان الطريق لوضع إطار عمل شامل لتسريع مسار الحوسبة الكمومية في الدولة والتشجيع على التطبيق العملي للتقنيات الكمومية في مختلف القطاعات.

ويرتكز هذا التعاون على خبرة إتقان الواسعة في مجال دمج التقنيات الحديثة ضمن الحلول الشاملة، إلى جانب بحوث كويرا التأسيسية التي أجريت بالتعاون مع الشخصيات المرموقة من هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وفريق الشركة. وبرزت ريادة كويرا في مجال الحوسبة الكمومية بفضل إطلاقها أول حاسوب كمومي متاح للجمهور وبقدرة 256 بتاً كمومياً.

ويؤكد هذا التعاون التقدم الكبير الذي أحرزته إتقان في مساعيها لتوفير أحدث التقنيات في دولة الإمارات، بما ينسجم مع الضرورة الاستراتيجية للدولة بريادة الابتكار التقني، كما توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة لتسهيل الوصول وتعزيز نشر حلول الحوسبة الكمومية هذه داخل الدولة، ما يمهد الطريق نحو منظومة كمومية مبتكرة.

وقال علي جابر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد تكنولوجي القابضة، المالكة لشركة إتقان الخليج للحاسب الآلي: «يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع كويرا في مجال الحوسبة الكمومية، وينسجم هذا التعاون بشكل مثالي مع التقدم في مجال التطورات التقنية التي تدعمها دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيشكل ركيزةً لتعزيز البحوث التطبيقية وتوفير حلول عملية لمشكلات العالم الحقيقي باستخدام الحوسبة الكمومية».

وقال يوفال بوجر، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في شركة كويرا للحوسبة: «يمثل تعاوننا مع إتقان خطوة مهمة تدعم مسيرتنا للتقدم في المجال الكمومي، وبالجمع بين تقنية الحوسبة الكمومية الخاصة بكويرا ومهارة إتقان في دمج الأنظمة، فإننا نسهم في تحقيق إنجازات تكنولوجية استثنائية في دولة الإمارات وتمكين القطاعات من إطلاق العنان لإمكانات غير مسبوقة، وستسهم هذه الشراكة في الارتقاء بإنجازاتنا، وتمهيد الطريق نحو التطبيق العملي للتكنولوجيا الكمومية القادرة على إحداث نقلة نوعية في مجالات الطاقة والتمويل والخدمات اللوجستية».

ويحظى فريق إتقان بمكانة مهمة في هذه المنظومة كونه يقدم خبراته للشركات التي تدخل مجالات الحوسبة الكمومية، وسيسهم الوصول إلى بنية الحوسبة الكمومية التحتية الرائدة في تمكين المؤسسات في مواصلة ريادتها وتحسين الحلول المخصصة ومواجهة التحديات الفريدة، ويضمن التعاون بين إتقان وخبرات كويرا الواسعة تقديم مجموعة متناسقة من خدمات التطوير والدعم التي تهدف إلى تسهيل تحول المؤسسات الراغبة في استكشاف مشهد الحوسبة الكمومية.

وأسست علامة إتقان في سنة 1984 تحت اسم البواردي للحواسيب، ثم تم تغيير اسم العلامة إلى إتقان في سنة 1997، وهي تلتزم منذ ذلك الحين تقديم الحلول الاستثنائية والمخصصة لتلبية احتياجات عملائها من الشركات، وتغطي محفظة إتقان الواسعة مجالات التطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني والأمان المتكامل، ما أسهم في ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في القطاع، ويعزز وجود إتقان في أبوظبي ودبي سمعة الشركة في مجالي التميز والابتكار، ولا سيما أنها توظف فريقاً متخصصاً ومتعدد الجنسيات.

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