أراضي دبي تبرم اتفاقية شراكة مع المعهد الصيني «دي إكس بروكر» لتوفير بيئة تدريب عقارية متميزة

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقيّة شراكة مع المعهد الصيني «دي إكس بروكر ترينينج سيرفيسيز»، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري بإمارة دبي، من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة والمساهمة في رفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس.

وقد وقّع الاتفاقيّة كل من سيف جمعة السويدي، مدير إدارة الترخيص والتمكين العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجون هيو، المؤسس والمدرب في شركة دي إكس بروكر ترینينج سيرفيسيز.

برامج تدريبية ودورات تثقيفيّة

وأكّد سيف السويدي التزام مؤسسة التنظيم العقاري بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، معرباً عن تطلّع المؤسسة لتحقيق تعاون مُثمر مع معهد «دي إكس بروكر» عبر ابتكار المبادرات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية، إلى جانب دورات تثقيفية للعاملين والمعنيين في كل الأنشطة والمجالات العقارية بهدف توعيتهم بالمسائل المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، وتطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في الإمارة.

بدوره قال جون هيو: يسعدنا في شركة دي إكس بروكر عقد هذه الشراكة والتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في دوراتنا التدريبية في مجال الوساطة العقارية. بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على التركيز كذلك على تنظيم الندوات وورش العمل للمستثمرين العقاريين لتعزيز معرفتهم ووعيهم حول القواعد واللوائح العقارية في دبي، ونتطلّع لفرصة تقديم مساهمة إيجابية في القطاع العقاري في الإمارة.

مجالات التعاون المشتركة

وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها الاتفاقيّة؛ نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب العقاري المهني والابتكار، والمساهمة في تطوير العاملين في القطاع العقاري والقائمين عليه بهدف التميز في المجال وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الوعي لدى المستثمرين العقاريين والملاك والمعنيين بالأمور والقضايا العقارية من خلال خطط التوعية ونشر المعرفة العقارية.

كما تهدف الاتفاقيّة إلى إعداد وتنفيذ وتحديث برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين والمعنيين من المطورين وغيرهم في مختلف الأنشطة العقارية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية الحديثة والدولية المتبعة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات عقارية تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري، وتسليط الضوء على الوضع الحالي للقطاع.

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