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سيتي يواجه برشلونة وتشيلسي وميلان في الجولة التحضيرية للموسم الجديد بأمريكا

3/19/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سيواجه سيلتيك وميلان وبرشلونة وتشيلسي خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة في يوليو المقبل للتحضير لموسم 2024-2025.

ويستهل سيتي، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي والطامح إلى تكرار التتويج بالثلاثية للموسم الثاني على التوالي، تحضيراته للموسم الجديد ضد سيلتيك المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز يوم 23 يوليو قبل مواجهة ميلان الإيطالي على استاد يانكي بعدها بأربعة أيام.

ويسافر الفريق بعد ذلك إلى ولاية فلوريدا لمواجهة برشلونة، فريق المدرب بيب جوارديولا السابق، يوم 30 يوليو.
وسينهي سيتي تحضيراته بخوض المباراة الرابعة أمام تشيلسي في الثالث من أغسطس المقبل.

وسيعود بذلك سيتي، الذي خاض فترة التحضير للموسم الحالي في آسيا، إلى الولايات المتحدة التي قضى فيها فترة التحضير لموسم 2022.

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