كروس مطمئن بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد وعودته للمنتخب الألماني

لم يستبعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، الذي عاد لمنتخب بلاده بعد ثلاثة أعوام من اعتزال اللعب الدولي، الاستمرار مع المنتخب بعد بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، كما يتطلع أيضا إلى توقيع عقد جديد مع ريال مدريد الإسباني.

وأعلن كروس (34 عاما)، الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 والذي شارك في 106 مباريات دولية، عودته للعب الدولي في فبراير الماضي واستُدعي ضمن التشكيلة التي أعلنها يوليان ناجلزمان مدرب المنتخب للمباراتين الوديتين أمام فرنسا في 23 مارس الجاري وهولندا بعدها بثلاثة أيام وذلك استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في يونيو

المقبل.

وقال كروس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء لدى سؤاله عن مواصلة اللعب مع المنتخب بعد البطولة الأوروبية "لم أفكر في الأمر كثيرا حقا، إذ أن القرار يتعلق بالبطولة التي تنتظرنا.

"احتاج أولا إلى حسم مسألة عقدي (مع النادي). حيث أنني ليس لدي عقد حتى الموسم المقبل".

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب قال إنه كان قد مدد عقده السابق في وقت متأخر من الموسم ولم تكن هناك أي مشكلات مع النادي.

وقال كروس "لا توجد مشكلات من أي نوع. علاقتي بالنادي جيدة للغاية ولا تشوبها أي مشكلة.

"الطرفان يشعران بارتياح. النادي يقدم موسما جيدا وكذلك أنا. أتمنى أن نجد حلا مرضيا".

ويلعب كروس ضمن صفوف ريال مدريد منذ عقد وفاز معه بعدة ألقاب منها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.

وتأتي عودة كروس للعب الدولي في فترة صعبة للمنتخب الألماني الذي تعثر في مبارياته الماضية تحت قيادة ناجلزمان الذي تولى المنصب في سبتمبر

الماضي.

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