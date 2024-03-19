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أوساسونا ينفي صدور هتافات عنصرية من جماهيره خلال مباراة ريال مدريد

3/19/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفى أوساسونا في بيان أصدره اليوم الثلاثاء صدور أي هتافات عنصرية من جماهيره خلال هزيمة الفريق على أرضه 4-2 أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد أمس الاثنين إنه قدم شكوى ضد الحكم الذي أدار المباراة على ملعب إل سادار لعدم تضمينه إهانات عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه فينيسيوس جونيور في تقريره عن المباراة.

وقال أوساسونا "نظرا للمعلومات التي نشرت في الإعلام بعد البيان الصحفي لريال مدريد، بشأن وجود تصرف عنصري في (استاد) إل سادار، يود أوساسونا توضيح أنه لم يتم إطلاق أي هتافات عنصرية في مباراة يوم السبت.

"لن يتسامح النادي إزاء تشويه سمعة جماهير أوساسونا المعروفة طوال تاريخها بموقفها المناهض للعنصرية".

واعترف أوساسونا بأن مجموعة صغيرة من مشجعيه وجهوا إساءات للاعبي ريال مدريد وقد أدان هذا التصرف.

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