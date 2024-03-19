ريال مدريد يواجه ميلان وبرشلونة وتشيلسي في أمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعود نادي ريال مدريد الإسباني إلى الولايات المتحدة الصيف المقبل للمشاركة في بطولة سوكر شامبيونز تور الودية 2024.
ويخوض النادي الملكي ثلاث مباريات في البطولة في مواجهة ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.
وستكون المباراة الأولى في 31 يوليو المقبل على ملعب سولجر فيلد في شيكاغو أمام ميلان، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد اليوم الثلاثاء.
ويخوض النادي الملكي بعد ذلك مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي يوم الثالث من أغسطس المقبل، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي تشيلسي على ملعب بنك أمريكا في شارلوت.
وسيشارك جميع لاعبي ريال مدريد في بطولة سوكر شامبيونز تور 2024، باستثناء اللاعبين المشاركين في نصف نهائي ونهائي كأس أمم أوروبا أو كوبا أمريكا.
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