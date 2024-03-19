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ريال مدريد يواجه ميلان وبرشلونة وتشيلسي في أمريكا

3/19/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يعود نادي ريال مدريد الإسباني إلى الولايات المتحدة الصيف المقبل للمشاركة في بطولة سوكر شامبيونز تور الودية 2024.

ويخوض النادي الملكي ثلاث مباريات في البطولة في مواجهة ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

وستكون المباراة الأولى في 31 يوليو المقبل على ملعب سولجر فيلد في شيكاغو أمام ميلان، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد اليوم الثلاثاء.

ويخوض النادي الملكي بعد ذلك مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي يوم الثالث من أغسطس المقبل، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي تشيلسي على ملعب بنك أمريكا في شارلوت.

وسيشارك جميع لاعبي ريال مدريد في بطولة سوكر شامبيونز تور 2024، باستثناء اللاعبين المشاركين في نصف نهائي ونهائي كأس أمم أوروبا أو كوبا أمريكا.

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