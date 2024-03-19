جونيور نجل الأسطورة الأرجنتينية مارادونا يزور نادي الفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار جونيور ديغو مارادونا أبن الأسطورة الأرجنتينية الراحل ديغو ماردونا نادي الفجيرة وأطلع على مرافق النادي ، والتقى مارادونا الابن برئيس مجلس الادارة ناصر اليماحي ونجوم الفريق الأول متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المتبقية من عمر دوري الدرجة الأولى .
بدوره رحب ناصر اليماحي بابن الأسطورة الارجنتينية في امارة الفجيرة مستذكراً معه ذكريات والده خلال فترة تدريبه لنادي الفجيرة قبل أكثر من 6 مواسم لافتاً إلى العلاقة الطيبة والممتدة التي تربط إدارة نادي الفجيرة بأسرة الراحل مارادونا متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأشار اليماحي إلى أن أبن الأسطورة مارادونا يظل محل ترحاب وقبول لما لا وهو يعتبر أبن أعظم لاعب عرفته كرة القدم العالمية على مر العصور .
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