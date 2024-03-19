جونيور نجل الأسطورة الأرجنتينية مارادونا يزور نادي الفجيرة

زار جونيور ديغو مارادونا أبن الأسطورة الأرجنتينية الراحل ديغو ماردونا نادي الفجيرة وأطلع على مرافق النادي ، والتقى مارادونا الابن برئيس مجلس الادارة ناصر اليماحي ونجوم الفريق الأول متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المتبقية من عمر دوري الدرجة الأولى .

بدوره رحب ناصر اليماحي بابن الأسطورة الارجنتينية في امارة الفجيرة مستذكراً معه ذكريات والده خلال فترة تدريبه لنادي الفجيرة قبل أكثر من 6 مواسم لافتاً إلى العلاقة الطيبة والممتدة التي تربط إدارة نادي الفجيرة بأسرة الراحل مارادونا متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشار اليماحي إلى أن أبن الأسطورة مارادونا يظل محل ترحاب وقبول لما لا وهو يعتبر أبن أعظم لاعب عرفته كرة القدم العالمية على مر العصور .









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