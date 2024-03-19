حمدان بن محمد: دبي مدينة الخير وأهلها أهله

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
أن دبي هي مدينة الخير وأهلها أهله، مشيراً سموه إلى أن قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي بلغت
4 مليارات درهم.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في دبي، بلغت قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي 4 مليارات درهم.. وتم إطلاق 53.9 ألف مبادرة ومشروع خيري داخل الدولة وخارجها.. واستقبلت المساجد والمصليات البالغ عددها 2382 أكثر من 200 مليون مرتاد" ..
وأضاف سموه "في دبي نعين المحتاج ونمدّ يد العون ويصبح فعل الخير أسلوب حياة.. دبي مدينة الخير وأهلها أهله.."
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19032024000110011019ID1107997463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.