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حمدان بن محمد: دبي مدينة الخير وأهلها أهله

3/19/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
أن دبي هي مدينة الخير وأهلها أهله، مشيراً سموه إلى أن قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي بلغت
4 مليارات درهم.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "‏في دبي، بلغت قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي 4 مليارات درهم.. وتم إطلاق 53.9 ألف مبادرة ومشروع خيري داخل الدولة وخارجها.. واستقبلت المساجد والمصليات البالغ عددها 2382 أكثر من 200 مليون مرتاد" ..

‏وأضاف سموه "في دبي نعين المحتاج ونمدّ يد العون ويصبح فعل الخير أسلوب حياة.. دبي مدينة الخير وأهلها أهله.."

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