«شعاع كابيتال» تطلب موافقة لتعديل شروط سندات مستحقة

أعلنت شركة ((شعاع كابيتال)) عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إطلاق طلب موافقة حملة السندات فيما يتعلق بتعديل شروط وأحكام السندات المصدرة من قبل شركة تابعة لشعاع كابيتال ذات غرض خاص بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دولار تستحق في 31 مارس 2024. وكشفت الشركة أن الاقتراح قد حصل بالفعل على دعم أكثر من 25% من حملة السندات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تحسين رأس المال التي أعلنت عنها سابقاً شعاع كابيتال، وتمثل الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز هيكل رأس المال بشكل كبير.