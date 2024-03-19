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«الفجيرة الوطني» يستعرض تطورات ضريبة الشركات مع العملاء

3/19/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضاف بنك الفجيرة الوطني الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المتميزة للتبادل المعرفي، التي بحثت أحدث تطورات نظام ضريبة الشركات في الإمارات، حيث شهدت الجلسة حضور العملاء من مختلف قطاعات الأعمال على امتداد الدولة.

وأقيمت الفعالية تحت شعار ((ضريبة الشركات في الإمارات ومشهد الأعمال المتطور))، وجمعت قادة الأعمال وخبراء الضرائب والمحاسبة والمستشارين القانونيين لمناقشة أحدث التطورات في نظام ضرائب الشركات الجديد لدولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، إلى جانب التحديات التي قد تمنع الشركات من تحقيق أقصى مستويات الكفاءة الضريبية، وكيفية ضبط العمليات بأفضل طريقة لتناسب النظام الجديد، على سبيل المثال عن طريق إعادة الهيكلة أو الاندماج.

وتناولت الفعالية عدداً من المواضيع المحددة، مثل تأثير ضريبة الشركات على تحقيق الأرباح، وتأثيرات التغييرات الجديدة على شركات المنطقة الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض مصادر الدخل المعفاة من الضرائب. وترافق استعراض كل موضوع مع دراسات حالة واقعية لعدد من الشركات خلال العام الأول من خضوعهم لضريبة الشركات الجديدة.

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