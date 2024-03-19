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غرفة عجمان تناقش ضريبة الشركات والأعمال

3/19/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان ((ضريبة الشركات والأعمال))، بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان، بهدف توعية وتثقيف أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص بأنواع الضرائب، والتشريعات الخاصة بضريبة الشركات والأعمال وكيفية الامتثال والتسجيل واحتساب ضريبة الشركات ومعرفة الوعاء الضريبي. تأتي الندوة القانونية ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها غرفة عجمان.

وقدم الندوة أحمد عوض الشربيني، أخصائي الضرائب في دائرة المالية، وحضر الندوة أكثر من 100 مشارك من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين. وتناولت الندوة أنواع الضرائب المطبقة في الدولة، وتعريف ضريبة الشركات والخاضعين لضريبة الشركات والأشخاص والجهات المُعفاة من ضريبة الشركات ووعاء الضريبة.

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