غرفة عجمان تناقش ضريبة الشركات والأعمال

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان ((ضريبة الشركات والأعمال))، بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان، بهدف توعية وتثقيف أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص بأنواع الضرائب، والتشريعات الخاصة بضريبة الشركات والأعمال وكيفية الامتثال والتسجيل واحتساب ضريبة الشركات ومعرفة الوعاء الضريبي. تأتي الندوة القانونية ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها غرفة عجمان.
وقدم الندوة أحمد عوض الشربيني، أخصائي الضرائب في دائرة المالية، وحضر الندوة أكثر من 100 مشارك من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين. وتناولت الندوة أنواع الضرائب المطبقة في الدولة، وتعريف ضريبة الشركات والخاضعين لضريبة الشركات والأشخاص والجهات المُعفاة من ضريبة الشركات ووعاء الضريبة.
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