اتفاقية لتعزيز شفافية وكفاءة القطاع العقاري في أبوظبي

وقّع مركز أبوظبي العقاري؛ الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركتي المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال العقارات ((بيوت ودوبيزل))، و((بروبرتي فايندر))، وذلك بهدف تعزيز جوانب الشفافية والكفاءة وتنظيم السوق العقاري في الإمارة.

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: ((يسرنا توقيع مذكرتي التفاهم مع شركائنا. وتعكس هذه الخطوة إدراكنا أهمية بناء شراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تخدم رؤية المركز في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين. ويتضمن ذلك توفير خدمات مبتكرة، وتشريعات مرنة تواكب احتياجات القطاع، وضمان سهولة وصول الأطراف المعنية إلى بيانات تتسم بالشفافية بما يدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية)).

من ناحية أخرى تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز جودة وكفاءة سوق العقارات، وتقديم حلول متطورة تضمن بيانات المتعاملين والشركاء في القطاع، فضلاً عن توفير البيانات بكل شفافية للعملاء، ودعم النمو المستقبلي لقطاع العقارات في الإمارة.

ويشمل ذلك تنظيم البرامج وورش العمل لخبراء القطاع من أجل ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، ومراقبة الإعلانات العقارية لضمان الامتثال لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي.