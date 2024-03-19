18.6 % ارتفاعاً بأسعار الشقق في دبي خلال عام

قالت ((فاليو سترات)) المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية، إن أسعار الشقق في دبي سجلت ارتفاعاً 18.6% خلال عام حيث ارتفعت بهذا المعدل بنهاية فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالأسعارفي نفس الشهر العام 2023 فيما تضاعفت أسعار الفيلات بشكل قياسي خلال 3 سنوات، كما ارتفعت بنسبة 28% على أساس سنوي.

وأضافت ((فاليو سترات))، في تقريرها الخاص بشهر فبراير، الذي حصلت ((البيان)) على نسخة منه، أن مؤشر VPI (ValuStrat Price Index) لشهر فبراير سجل 164.1 نقطة، بزيادة 23.1% على أساس سنوي، مع زيادة شهرية قدرها 2.1%، وصعدت قراءة المؤشر الخاص بالفلل إلى 206.1 نقاط، والشقق 136.6 نقطة، مقارنة بـ 100 نقطة أساس في يناير 2021.

مكاسب

وبحسب ((فاليو سترات))، التي تعتمد بياناتها على سلة ثابتة من العقارات، التي تمثل السوق حسب وصفها، فقد تضاعفت قيمة الفلل المرغوبة للغاية خلال ثلاث سنوات، في حين ارتفعت أسعار الشقق بما يزيد قليلاً على الثلث في المتوسط، فيما شهد سوق الشقق السكنية تسارعاً في الأسعار بنسبة 1.9% على أساس شهري، وتوسعاً قياسياً بنسبة 18.6% على أساس سنوي.

وسجل أعلى نمو سنوي في مكاسب رأس المال للشقق في ديسكفري جاردنز (30.7%)، وذا جرينز (27.9%)، ونخلة جميرا (27.4%)، وتاون سكوير (23%)، ومدينة دبي الإنتاج (22.9%).

كما ارتفعت مكاسب رأس المال (capital gains) للفلل بنسبة 2.4%، مقارنة بشهر يناير، و28% منذ العام الماضي، وكانت الفلل الأفضل أداءً على أساس سنوي، هي الفلل في جزر جميرا المرغوبة للغاية (36.1%)، نخلة جميرا (35.1%)، دبي هيلز استيت (33.6%)، ومدن (29.6%).

وقفزت تسجيلات العقود على الخارطة بنسبة 32.6% سنوياً، و5.7% شهرياً، وارتفعت أحجام معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 30.5% سنوياً، و9% شهرياً، وهو ما يمثل حصة أقلية قدرها 36.9% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية لهذا الشهر (فبراير 2024).

صدارة

وشهد شهر فبراير 20 صفقة لعقارات جاهزة تزيد قيمتها على 30 مليون درهم، تقع في تلال الإمارات، ونخلة جميرا، وديستريكت وان، وجزيرة خليج الجميرا، ودبي هيلز استيت.

وتصدرت قائمة المبيعات بشكل عام شهر فبراير العقارات السكنية التي طورتها إعمار (13.3%)، وداماك (9.9%)، والدانوب (7.6%)، وشوبها (5.7%)، نخيل (3.7%)، وسلكت غروب (3.4%)، ودبي للعقارات (3.3%)، وعزيزي للتطوير (3%).

وشملت أهم المواقع التي شهدت معاملات على المخطط (الخارطة)، المشاريع الواقعة في قرية جميرا الدائرية (11.8%)، ومدينة دبي الملاحية (11.4%)، والخليج التجاري (6.4%)، وبوكدرة (4.5%)، في حين أن غالبية المنازل الجاهزة المباعة كانت في قرية جميرا الدائرية (9%)، والخليج التجاري (7.2%)، دبي مارينا (5.9%)، داون تاون دبي (5.8%)، ودبي هيلز استيت (5.1%).

ذروة 2014

وقال حيدر طعيمة رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى شركة فاليو ستارت، لـ ((البيان))، إن أسعار الفلل في منطقة نخلة جميرا تجاوزت ذروة 2014 بنسبة 64%، وينسحب هذا الأمر على معظم مناطق التملك الحر في دبي (أكثر من 90%)، والتي تجاوزت فيها أسعار الفلل ذروة عام 2014، باستثناء منطقة الفرجان.

وأضاف طعيمة، وبالنسبة للشق لا تزال أسعار الشقق في منطقة نخلة جميرا أقل من ذروة 2014 بنسبة 5.6%، وينسحب هذا الأمر على كافة الشقق في السوق، والتي لا تزال جميعها تحت ذروة 2024، متوقعاً أن تتجاوز أسعار الشقق في منطقة نخلة جميرا، والتي تعتبر الأفضل أداء في السوق ذروة عام 2024، خلال الأشهر القادمة.

ولفت طعيمة إلى أن دبي لا تزال توفر فرصاً استثمارية متنوعة لجميع مستويات المستثمرين، بدءاً من المستثمر العادي، وصولاً إلى أصحاب الثروات الفائقة، مؤكداً أن سوق دبي لا يزال يتمتع بالتنوع في الخيارات الاستثمارية، سواء كعوائد إيجارية جذابة، أو المكاسب على رأس المال.

نخلة جميرا

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 4,713 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 23.5 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 3,585 درهماً للقدم المربعة، فيما يبغ متوسط سعر الفيلا القياسية 60.9 مليون درهم، وثالثاً منطقة دبي هيلز استيت بمتوسط سعر 2,155 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 10.7 ملايين درهم.

وحلت منطقة جزر جميرا في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر 2,112 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 11.1 مليون درهم، وخامساً منطقة ميدوز بمتوسط سعر 1,928 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الفيلا 7.3 ملايين درهم.

برج خليفة

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق، عند 3,063 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 2.8 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 1,935 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 1.6 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1,760 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3 ملايين درهم.

وحلت منطقة جميرا بيتش ريزيدينس في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر 1,528 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الشقة القياسية 2.9 مليون درهم، وخامساً منطقة (The Views)، بمتوسط سعر 1,330 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الشقة 1.7 مليون درهم.