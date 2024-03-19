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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

3/19/2024 2:43:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 19 - 3 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة عبدالله علي اليحيا بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين إلى وزارة الدفاع وإلى الرئاسة العامة للحرس الوطني واللتين تأتيان في إطار حرص سموه على تهنئة القادة وكافة منتسبي هاتين المؤسستين العسكريتين بمناسبة شهر رمضان المبارك مؤكدا سموه في الكلمتين اللتين ألقاهما خلال هاتين الزيارتين اعتزازه بقواتنا المسلحة حصن الوطن الأبي ودرعه المتين القوي مجددا سموه حفظه الله ورعاه اعتزازه بكافة منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني المخلصين الأوفياء الذين يحملون رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته.
من جانب آخر أحاط وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مجلس الوزراء علما بإطلاق مشروع جائزة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى بث روح الإبداع وخلق قدرات وأفكار إبداعية وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن التصورات المقدمة من وزارة المالية حول السبل الكفيلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة التابعة لوزارة المالية (أملاك الدولة).
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي حول مقترح تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة التأجيل السابقة والذي يأتي في إطار الحرص على المحافظة والاستقرار المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النهوض ومواكبة التغييرات والتحديات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الدولة ويحفظ حقوق المبادرين وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا المقترح. (النهاية)

ج ي/ ع ع ح



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