ألمانيا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 542 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (نحو 542 مليون دولار) لتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الألمانية التي تم تقديمها لحكومة كييف حتى الآن 7 مليارات يورو (6ر7 مليارات دولار).
وقال وزير الدفاع الاتحادي بورئيس بستوريوس في تصريح خلال مشاورات مجموعة الاتصال بخصوص أوكرانيا في قاعدة (رامشتاين) الأمريكية إن المساعدات ستتضمن 10 آلاف قذيفة مدفعية من مخزونات الجيش الألماني,
وأضاف بستوريوس أن المساعدات ستتضمن كذلك 100 مركبة مصفحة لنقل الجنود مؤكدا رفض ألمانيا إرسال أي قوات برية إلى أوكرانيا. (النهاية)
ع ن ج
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