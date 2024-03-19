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ألمانيا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 542 مليون دولار

3/19/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (نحو 542 مليون دولار) لتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الألمانية التي تم تقديمها لحكومة كييف حتى الآن 7 مليارات يورو (6ر7 مليارات دولار).
وقال وزير الدفاع الاتحادي بورئيس بستوريوس في تصريح خلال مشاورات مجموعة الاتصال بخصوص أوكرانيا في قاعدة (رامشتاين) الأمريكية إن المساعدات ستتضمن 10 آلاف قذيفة مدفعية من مخزونات الجيش الألماني,
وأضاف بستوريوس أن المساعدات ستتضمن كذلك 100 مركبة مصفحة لنقل الجنود مؤكدا رفض ألمانيا إرسال أي قوات برية إلى أوكرانيا. (النهاية)

ع ن ج



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