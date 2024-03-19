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وزير الخارجية البرازيلي: نعمل مع باقي الدول لدعم الاستقرار على الحدود اللبنانية

3/19/2024 2:43:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 3 (كونا) -– أكد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا اليوم الثلاثاء سعي بلاده مع الدول الأخرى لدعم الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وقال فييرا في تصريح صحفي بعد لقائه نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب إن لقاءه مع المسؤولين اللبنانيين يأتي في اطار البحث في "دعم البرازيل لتطبيق القرار الدولي رقم (1701)".
وفي الشأن الفلسطيني أضاف أن بلاده وخلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي العام الماضي عملت بجهد للتوصل الى قرار يؤدي الى إيقاف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح كل الأسرى الاسرائيليين وضمان إدخال المساعدات الانسانية إلى غزة وحماية المدنيين فيها لكنه لم تتم الموافقة على القرار الذي طرحته مشددا على دعم بلاده لحل الدولتين.
من جهته أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب رغبة بلاده في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) والعودة الى الحدود الدولية التي وضعت في عام 1923 وإعادة الأمن والاستقرار الى الجنوب اللبناني.
وكان وزير الخارجية البرازيلي قد التقى في وقت سابق اليوم كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي داعيا خلال لقاءاته الى إيقاف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان. (النهاية)

ا ي ب / ع ع ح



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