وزير الخارجية البرازيلي: نعمل مع باقي الدول لدعم الاستقرار على الحدود اللبنانية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 3 (كونا) -– أكد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا اليوم الثلاثاء سعي بلاده مع الدول الأخرى لدعم الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وقال فييرا في تصريح صحفي بعد لقائه نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب إن لقاءه مع المسؤولين اللبنانيين يأتي في اطار البحث في "دعم البرازيل لتطبيق القرار الدولي رقم (1701)".
وفي الشأن الفلسطيني أضاف أن بلاده وخلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي العام الماضي عملت بجهد للتوصل الى قرار يؤدي الى إيقاف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح كل الأسرى الاسرائيليين وضمان إدخال المساعدات الانسانية إلى غزة وحماية المدنيين فيها لكنه لم تتم الموافقة على القرار الذي طرحته مشددا على دعم بلاده لحل الدولتين.
من جهته أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب رغبة بلاده في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) والعودة الى الحدود الدولية التي وضعت في عام 1923 وإعادة الأمن والاستقرار الى الجنوب اللبناني.
وكان وزير الخارجية البرازيلي قد التقى في وقت سابق اليوم كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي داعيا خلال لقاءاته الى إيقاف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان. (النهاية)
ا ي ب / ع ع ح
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