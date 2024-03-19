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(الدفاع التركية): مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين شمال العراق

3/19/2024 2:43:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء مقتل جندي وتحييد 6 مسلحين في منطقة عملية (المخلب ـ القفل) شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن عناصر من تنظيم حزب العمال الكردساني (بي كي كي) حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية (المخلب ـ القفل) مشيرة إلى مقتل جندي وإصابة 4 آخرين نقلوا إلى المستشفى من جراء الاشتباكات مع "المسلحين".
وأكدت تحييد 6 "مسلحين" وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات مع مواصلة قوات الجيش عملياته في المكان.
يذكر أنه في 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية (المخلب ـ القفل) ضد معاقل (بي كي كي) في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق. (النهاية)

ا ع س



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