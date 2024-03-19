(الدفاع التركية): مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين شمال العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء مقتل جندي وتحييد 6 مسلحين في منطقة عملية (المخلب ـ القفل) شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن عناصر من تنظيم حزب العمال الكردساني (بي كي كي) حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية (المخلب ـ القفل) مشيرة إلى مقتل جندي وإصابة 4 آخرين نقلوا إلى المستشفى من جراء الاشتباكات مع "المسلحين".
وأكدت تحييد 6 "مسلحين" وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات مع مواصلة قوات الجيش عملياته في المكان.
يذكر أنه في 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية (المخلب ـ القفل) ضد معاقل (بي كي كي) في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق. (النهاية)
ا ع س
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