الهند تؤكد تمسكها بولاية (اروناتشال براديش) المتنازع عليها مع الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 19 - 3 (كونا) -- أكدت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء تمسكها بولاية (اروناتشال براديش) الحدودية المتنازع عليها مع الصين معربة عن رفضها لتصريحات مسؤولين صينيين بشأن السيادة على الولاية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية (راندير جايسوال) تعليقا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية العقيد تشانغ شياو قانغ امس الاثنين التي قال فيها "إن بكين لم تعترف أبدا وتعارض بشدة ما يسمى بولاية (أروناشال براديش) التي أنشأتها الهند بشكل غير قانوني".
وأضاف (جايسوال) "لاحظنا التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية والتي تقدم ادعاءات سخيفة بشأن أراضي ولاية (أروناشال براديش) الهندية".
وشدد على أن "تكرار هذه الادعاءات التي لا أساس لها لا يمنح لها أي شرعية".
وأوضح ان "(أروناتشال براديش) كانت ولا تزال وستظل دوما جزءا لا يتجزأ من الهند وسيستمر شعبها في الاستفادة من برامجنا التنموية ومشاريع البنية التحتية هناك".
وكانت الحكومة الهندية رفضت قبل أيام تصريحات صينية تعترض على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الى الولاية المتنازع عليها.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين تعليقا على زيارة مودي الى المنطقة بأن "الصين تستنكر زيارة الزعيم الهندي إلى القسم الشرقي من الحدود الصينية الهندية وان بلاده قدمت احتجاجا رسميا للهند".
وأشار الى ان منطقة (زانغنان) هي أراض صينية ولم تعترف الحكومة الصينية قط بما يسمى (أروناتشال براديش) التي أنشأتها الهند بشكل غير قانوني. (النهاية)
ا ت ك / أ م س
MENAFN19032024000071011013ID1107997349
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