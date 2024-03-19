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الهند تؤكد تمسكها بولاية (اروناتشال براديش) المتنازع عليها مع الصين

3/19/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 19 - 3 (كونا) -- أكدت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء تمسكها بولاية (اروناتشال براديش) الحدودية المتنازع عليها مع الصين معربة عن رفضها لتصريحات مسؤولين صينيين بشأن السيادة على الولاية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية (راندير جايسوال) تعليقا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية العقيد تشانغ شياو قانغ امس الاثنين التي قال فيها "إن بكين لم تعترف أبدا وتعارض بشدة ما يسمى بولاية (أروناشال براديش) التي أنشأتها الهند بشكل غير قانوني".
وأضاف (جايسوال) "لاحظنا التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية والتي تقدم ادعاءات سخيفة بشأن أراضي ولاية (أروناشال براديش) الهندية".
وشدد على أن "تكرار هذه الادعاءات التي لا أساس لها لا يمنح لها أي شرعية".
وأوضح ان "(أروناتشال براديش) كانت ولا تزال وستظل دوما جزءا لا يتجزأ من الهند وسيستمر شعبها في الاستفادة من برامجنا التنموية ومشاريع البنية التحتية هناك".
وكانت الحكومة الهندية رفضت قبل أيام تصريحات صينية تعترض على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الى الولاية المتنازع عليها.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين تعليقا على زيارة مودي الى المنطقة بأن "الصين تستنكر زيارة الزعيم الهندي إلى القسم الشرقي من الحدود الصينية الهندية وان بلاده قدمت احتجاجا رسميا للهند".
وأشار الى ان منطقة (زانغنان) هي أراض صينية ولم تعترف الحكومة الصينية قط بما يسمى (أروناتشال براديش) التي أنشأتها الهند بشكل غير قانوني. (النهاية)

ا ت ك / أ م س



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