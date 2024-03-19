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الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق مع الكونغرس يضمن استمرار تمويل الحكومة

3/19/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء التوصل لاتفاق مع الكونغرس يضمن سداد النفقات الفيدرالية لما تبقى من العام المالي الحالي ما ينهي مرحلة من القلق دامت لأشهر من حدوث إغلاق حكومي بسبب نفاد التمويل.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "لقد توصلنا إلى اتفاق مع قادة الكونغرس بشأن مسار المضي قدما فيما يتعلق بفواتير التمويل المتبقية للعام بأكمله".
وأشار الى أن "مجلسي النواب والشيوخ يعملان الآن على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة يمكن طرحها بسرعة" مؤكدا انه سيسارع الى توقيعها على الفور.
من جانبه أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في بيان إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنفاق على وزارة الأمن الداخلي ما من شأنه "إكمال عملية (تأمين) المخصصات (للسنة المالية 2024)".
ونظرا لضيق الوقت المتبقي للنظر في فواتير التمويل من المحتمل أن يحدث إغلاق حكومي لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع غير أنه سيكون له في حال حصوله تأثير ضئيل على الخدمات أو الموظفين الفيدراليين ما لم يمتد إلى الأسبوع المقبل. (النهاية)

رس ر / أ م س



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