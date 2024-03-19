الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق مع الكونغرس يضمن استمرار تمويل الحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء التوصل لاتفاق مع الكونغرس يضمن سداد النفقات الفيدرالية لما تبقى من العام المالي الحالي ما ينهي مرحلة من القلق دامت لأشهر من حدوث إغلاق حكومي بسبب نفاد التمويل.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "لقد توصلنا إلى اتفاق مع قادة الكونغرس بشأن مسار المضي قدما فيما يتعلق بفواتير التمويل المتبقية للعام بأكمله".
وأشار الى أن "مجلسي النواب والشيوخ يعملان الآن على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة يمكن طرحها بسرعة" مؤكدا انه سيسارع الى توقيعها على الفور.
من جانبه أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في بيان إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنفاق على وزارة الأمن الداخلي ما من شأنه "إكمال عملية (تأمين) المخصصات (للسنة المالية 2024)".
ونظرا لضيق الوقت المتبقي للنظر في فواتير التمويل من المحتمل أن يحدث إغلاق حكومي لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع غير أنه سيكون له في حال حصوله تأثير ضئيل على الخدمات أو الموظفين الفيدراليين ما لم يمتد إلى الأسبوع المقبل. (النهاية)
رس ر / أ م س
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