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سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى وزارة الداخلية

3/19/2024 2:43:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 3 (كونا) -- قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.

حيث كان في استقبال سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.



وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة بهذه المناسبة.. هذا نصها:




"بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله العزيز الوهاب الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن اتبعه من الآل والأصحاب.




معالي الشيخ/ فهد يوسف سعود الصباح


نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة




سعادة الفريق الشيخ/ سالم نواف الأحمد الصباح


وكيل وزارة الداخلية




إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




يسعدنا ونحن نلتقي بكم اليوم أن نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك الذي أهل علينا بنفحاته العطرة وأوقاته الطيبة مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده وأمثاله على الأمتين الإسلامية والعربية ووطننا الغالي وشعبه الأصيل بالخير واليمن والبركات.




إخواني وأبنائي (عيون الوطن الساهرة)


بمناسبة زيارتنا للمؤسسة الأمنية نؤكد تقديرنا لجهود منتسبي وزارة الداخلية المخلصة وأدوارهم الكبيرة في حفظ أمن الوطن وتحقيق الأمان لأهله الطيبين ومن يقيم على أرضه المضيافة وهذا عهدنا الدائم بكم الذي قطعتموه على أنفسكم أمام ربكم وشعبكم.




إخواني وأبنائي


ونحن نشهد ما تقدمونه لوطننا الحبيب من تضحية وإخلاص في منظومة أمنية شاملة فإننا نقدر جهودكم المخلصة في حفظ أمن الوطن العزيز وتطبيق القانون على الجميع والضرب بيد من حديد
لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وأمانه وحرصكم على إظهار الوجه الحضاري لكويتنا الغالية ولعل دوركم في تأمين الاحتفالات الوطنية الأخيرة أوضح دليل على تحقيق الإيجابية من خلال تطبيق التعليمات والإجراءات الأمنية.


وما زادنا فخرا بهذا الجهاز الأمني مواصلة ارتقائه بالعنصر البشري وتطويره وتنمية قدرات منتسبيه العلمية ومهاراتهم الميدانية وقد سعدنا بتدشين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل لأول قارب اعتراضي مصنوع بسواعد وطنية فخورين بهذا التوجه وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وغيره.


ونسجل إشادتنا بالنهج التقني الذي تنهجه وزارة الداخلية نحو التحول الرقمي والذي يحقق سرعة الأداء وراحة المواطنين والمقيمين فضلا عن ترسيخ العدالة والشفافية.


ونثمن جهود وزارة الداخلية في محاربة آفة المخدرات وحماية شبابنا وتوعيتهم والتي توجت بفوز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مسابقة أفضل تعاون ميداني ومعلوماتي عملياتي على المستوى العربي.


وفي هذا المقام ومن هذا المكان نشد على أياديكم للاستمرار في تطوير المؤسسة الأمنية وتميزها.. ونوجه قيادة وزارة الداخلية وقادتها نحو ما يلي:




- وضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل اعتبار والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز والانتباه واليقظة والجاهزية الدائمة.




- مواصلة تطوير العمل الأمني والارتقاء به ورفع كفاءة وقدرة وجاهزية رجال الأمن وتطوير البنى التحتية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين والاستمرار في ترسيخ التعاون المشترك محليا وإقليميا ودوليا.




- مواصلة التوجه نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الممكنة التي تقدمها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها تحقيقا لسرعة الإنجاز وراحة المراجعين.




- تسخير كافة الإمكانات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح العرس الانتخابي الديمقراطي الذي ستشهده الكويت في مطلع شهر أبريل المقبل.


وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع وطننا العزيز.


وفي الختام،،،




ندعو الله العلي القدير أن يكلل بالتوفيق والسداد جهودكم المباركة وعملكم المخلص في خدمة وطننا العزيز وأهله والمقيمين على أرضه.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".




كما ألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:




"بسم الله الرحمن الرحيم




سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح


أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه


القائد الأعلى للقوات المسلحة




سيدي سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح


رئيس مجلس الوزراء حفظه الله




أصحاب المعالي والسعادة الموقرين


الحضور الكريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأبنائي منتسبي وزارة الداخلية أن نبارك لسموكم هذا الشهر الفضيل كما نتقدم لسموكم الكريم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم لنا في هذه المناسبة الكريمة مجددين لسموكم عهد الولاء والوفاء والطاعة

للذود عن حمى الوطن والوقوف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.


إن أبناءك منتسبي وزارة الداخلية على يقين تام بحرص سموكم على تحقيق أسمى الأهداف للوطن والمواطنين فهم يدركون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتحقيق تلك الأهداف لذا نؤكد لسموكم بأن جميع قطاعات وزارة الداخلية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية واليقظة مستلهمين تأكيد سموكم بأن أمن الكويت لا تهاون فيه وقد ترجمت هذه التوجيهات السامية بتعليمات واضحة بتعزيز الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد والتعامل بكل حزم مع أي خروج عن القانون وهذا ما ظهر واضحا في تأمين الاحتفال بالأعياد الوطنية.




سيدي حفظكم الله ورعاكم..


لقد خطت وزارة الداخلية خطوات واسعة نحو التحول الرقمي في جميع قطاعاتها ليس الخدمية فقط ولكن في كافة المجالات الأمنية لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال نظم وقواعد البيانات واستخداماتها وقد بلغ أعداد المستخدمين من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية نحو أكثر من ثمانية ملايين استفادوا من هذه الخدمات ما وفر عليهم الوقت والجهد.


وإذ نؤكد لسموكم أننا مستمرون في مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال الأمني بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والقانونية للدولة.




سيدي حفظكم الله ورعاكم..


ضمن مسار التطوير والتوجهات المستقبلية لوزارة الداخلية فقد حددت الوزارة أهدافا رئيسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية إلى جانب رؤيتها الاستراتيجية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.. وهي:




1 -
التصدي لناشري الشائعات والحسابات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


2-
الحزم في تطبيق القانون والقضاء على الواسطة.


3- العزم على استئصال آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك باتخاذ تدابير متطورة للتعامل مع هذه الآفة والقضاء عليها


4 - تنفيذ قانون المرور الجديد بحزم فور إقراره من مجلس الأمة الموقر.




سيدي حفظكم الله ورعاكم..


وفي إطار تطوير وتحديث المنظومة الأمنية بأحدث النظم العالمية حفاظا على سلامة الوطن قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للأدلة الجنائية وقطاع أمن المنافذ في منتصف شهر مايو 2023 بتطبيق نظام البصمة البيومترية في جميع منافذ البلاد.


وقد تم إنشاء وتحديث بيانات مليون و694 ألف شخص من المواطنين والخليجيين (مقيم - زائر) والمقيمين وغير محدد الجنسية وجار العمل على أخذ البصمة للفئات المستهدفة من خلال مراكز البصمة.




سيدي حفظكم الله ورعاكم..


إيمانا منا في الحفاظ على نزاهة الانتخابات وظهور العرس الديمقراطي بالمظهر المشرف استعدت قطاعات وزارة الداخلية مبكرا لهذا العرس تنظيميا وأمنيا والتصدي لجرائم الانتخابات بكافة أنواعها وأشكالها وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة حيث تمكنت الأجهزة المعنية في الانتخابات السابقة لمجلس الأمة 2023 من ضبط 27 متهما بتهمة شراء الأصوات كما تم الكشف عن صفقات تبادل أصوات وصدر حكم بالحبس سنتين على 5 متهمين ولا يزال ملف القضايا الأخرى بانتظار حكم القضاء.


إن وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها عازمة وحازمة على خروج العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية التي تليق باسم الكويت




ولا نغفل سموكم في هذا السياق جهود الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني كواجهة إعلامية لوزارة الداخلية في توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة والتي تقدم المعرفة الأمنية إلى الجمهور بكافة صورها بكل شفافية ومصداقية وترفع درجة الوعي الأمني لدى الجمهور من المواطنين والمقيمين وتوثيق الروابط مع وسائل الإعلام الأخرى من خلال بناء رأي عام يدعم جهودها في مواجهة القضايا الأمنية والرد على الشائعات وتعميق الوعي الأمني الشامل ليكون سدا منيعا في مواجهة الجريمة وكيفية الوقاية منها




سيدي حفظكم الله ورعاكم..


نجدد لسموكم الشكر على ما يحظى به أبناؤك رجال المؤسسة الأمنية من كريم اهتمامكم وعظيم دعمكم والذي نتلمس آثاره من خلال توجيهاتكم الحكيمة ومتابعتكم الدائمة لجميع ما نقوم به من أعمال ومهام سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.. إنه سميع مجيب.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".




ثم ألقت العقيد لولوة السالم كلمة نيابة عن الشرطة النسائية.. جاء فيها:


"سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح


أمير البلاد المفدى




إن هذا اليوم لهو يوم مبارك تحظى به بناتك من الشرطة النسائية بشرف لقاء سموكم وأنه لشرف عظيم لنا وتكريم لا يضاهيه تكريم بوجود سموكم بيننا قائدا وأبا في مشهد يمثل أعظم صور التواصل والاحتواء.




سيدي حفظكم الله ورعاكم


منذ أن انطلقت الشرطة النسائية في دولة الكويت في العام 2008 ومع تخريج أول دفعة في العام 2009 أي قبل نحو ستة عشر عاما أصبحت هناك نقلة نوعية في العمل الشرطي وتتواجد المرأة العسكرية في وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها وتبوأت مناصب مهمة كما حققن إنجازات دولية في المجال الرياضي وشاركن كعضوات في بعض اللجان الدائمة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة والطفل.




صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم


انضمت في الأعوام السابقة كوكبة من النساء بتخصصات أكاديمية اتسمت بالتميز والندرة والحيوية مثل الطب البشري -الشرعي - الأسنان- والطب المساعد والصيدلة- بالإضافة إلى تخصص الهندسة الوراثية والأدلة الجنائية ومختلف التخصصات الهندسية وغيرها الكثير من التخصصات التي تدعم عمل الوزارة بجميع قطاعاتها.




سيدي حفظكم الله ورعاكم


في الختام نتقدم لسموكم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على ما تحظى به على الدوام المرأة الكويتية من دعم متواصل من سموكم ونعاهدكم أمام الله والوطن أن نبذل قصارى جهدنا لتبقى الكويت حرة شامخة ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ سموكم ويمدكم بموفور الصحة والعافية ويحقق مساعيكم الرائدة لتحقيق النهضة الشاملة لبلدنا الحبيب تحت قيادة سموكم الحكيمة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



بعدها ألقى العقيد يوسف محمد العتيبي قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور (مرفق النص)



على الموعد يا صبحان احتفل وازهل علي القاف

انا شاعر ليا حان اللزوم تعرف وقفاته

ما احب من الظهور الا الظهور بساعة الميقاف

ولا احب الكلام الا على حله وبأوقاته

هنا يكتب لنا التاريخ ونعدي على المشراف

ونروي سيرة الشعب الكويتي مع طموحاته

مسيرة شعب عاشق للسلام ويحفظ الاعراف


ولا يجهل مواثيق العهد من طيب عاداته

تباهي ياوطنا ما يجيك النقص والاجحاف

على عز وفخر شعبك يعيش بظل قاداته

لكم يا اخوان مريم بيعة من ماضي الاسلاف

ولا ينقص ولاها والولا معقود راياته

هلا يا مرحبا يا شيخنا يا نادر الاوصاف

هلا يا شيخنا الي ينعرف حزمه وهوماته

هلا يا مشعل الحازم وامير العدل والانصاف

يا ذخر الشعب والحكم الصباحي وامتداداته

تباشرنا بتصحيح المسار ولا علينا خلاف

وصار الحلم واقعنا وحنا في بداياته

قراراتك تعبر عن سياساتك وكل شاف

بداية عهدك الاصلاح والتطوير غاياته

نبذت التفرقة بين الجميع ورضيوا الاطراف

وسادت هيبة القانون في شتى مجالاته

تري انواع التمادي والعبث للدوله استنزاف

وثلثين الهزيمه في التردد والتلفاته

ولا ينفع مع الفاسد لغة رحمه ولا استعطاف

يالين يتوب عن درب الفساد وعن حركاته

تقدمنا وحنا معك وتصير الثقال خفاف

ومن يبغى يزعزع دارنا يبشر بعثراته

رجال الداخليه ما نعرف الذل والمنكاف

وكم طامع نوانا بشر سكرنا ملفاته

رجال مادخل في صفنا خاين ولا خواف

وابو حسابات وهميه عرفنا وش حساباته

عسى ربي يديم الامن ويديم القلوب نظاف

وتبقى يا وطنا والعلم مرفوع راياته



وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل سموه رعاه الله بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق سموه حفظه الله في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)
ح ع ا ب / م ص ع






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