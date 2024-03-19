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الخارجية القطرية تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن المفاوضات لإيقاف الحرب على قطاع غزة

3/19/2024 2:43:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 – 3 (كونا) -– أعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء عن تفاؤلها الحذر بشأن المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة لإيقاف الحرب على قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية "نحن متفائلون بحذر بشأن المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة لوقف الحرب على قطاع غزة فالفرق الفنية منخرطة في عملها ولا نستطيع التعليق على ما يجري حتى لا نؤثر على سير المفاوضات" معربا عن أمله في استمرار العمل والبناء على ما تم التوصل إليه.
وأوضح الأنصاري أنه لا يمكن وضع مدى زمني للمحادثات حاليا لكن المدى الزمني المرصود مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين والوصول لحلول للقضايا الخلافية الرئيسة مبينا أن عمل هذه الفرق لا يعد إشارة على قرب التوصل إلى اتفاق هدنة لكنه في إطار الإجراءات المتبعة في مثل هذه الظروف "ومن السابق لأوانه الحديث عن تقدم أو إحراز نجاحات في هذه المفاوضات".
وحذر المتحدث الرسمي من أي هجوم محتمل على مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة لأن ذلك "سيؤدي إلى دمار كبير وكارثة إنسانية وفظائع غير مسبوقة يندى لها جبين العالم الحر وسيفضي لمآلات لا يمكن التنبؤ بنتائجها ويعطل مسار المفاوضات" مشيرا إلى أن المدينة بها مئات الآلاف من السكان والنازحين الذين يعانون أصلا من نقص الغذاء والدواء والمياه وكل مقومات الحياة.
وحول مبادرة إنشاء ممر بحري في غزة لإدخال المساعدات أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار مجموعة من المبادرات لزيادة إدخال المساعدات للقطاع وأن قطر تقوم بدور تشغيلي مهم جدا لهذا الممر بالتعاون مع شركائها خاصة أنها منذ اليوم الأول أعلنت دعمها لجميع الجهود التي تضمن دخول المساعدات إلى غزة في ظل تزايد الاحتياج هناك.
ولفت إلى أن هذا الممر لا يلغي الحاجة إلى دخول المساعدات بشكل غير مشروط عبر الممرات البرية خاصة أن التقارير الميدانية حول الوضع في غزة "مفزعة" وأن قطر ستكون من الدول الممولة لإدخال المساعدات لغزة عبر هذا المنفذ.
وذكر أن قطر تدعم جميع الجهود المتعلقة بإدخال المساعدات وأن شكلا واحدا لإدخال المساعدات لن يكون كافيا فنحن على أعتاب مجاعة في القطاع منبها إلى أنه من المعيب أن تكون القضية الإنسانية مطروحة على طاولة المفاوضات وأن تكون شاحنات المساعدات ورقة ضغط وهو أمر لا يقبل في هذا الزمن وبهذه الصورة وتحت سمع وبصر المجتمع الدولي.
وعن الموقف القطري من الاعتداءات المستمرة على المنشآت المدنية والطبية جدد المتحدث الرسمي تأكيده بأن الموقف القطري ثابت في هذا الشأن منذ بداية الحرب ويجب أن يتحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولياته لضمان سلامة المدنيين والمنشآت والأطقم الطبية والمرضى مشيرا إلى استشهاد أكثر من 100 صحفي واحتجاز العشرات منهم بما يوحي بأنه أسلوب ممنهج في إطار التغطية على ما يجري في محيط المستشفيات.
وأعرب الانصاري عن أمله ألا يتعامل المجتمع الدولي بازدواجية فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني فعندما يرتكب الكيان الإسرائيلي المحتل فظائع يغض الطرف عنها بخلاف التعامل مع أي دولة أخرى مشددا على ان المجتمع الدولي عليه إيجاد صيغة واضحة لإيقاف الانتهاكات وهذه الجرائم المستمرة. (النهاية)

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