محافظ المفرق يتفقد مدى توفر السلع الغذائية في أسواق البادية الشمالية الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق19 آذار ( بترا ) -تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الثلاثاء، الأسواق والمحال التجارية في أقضية دير الكهف وصبحا وأم القطين وأم الجمال في لواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال النجادا أن هذه الجولة تأتي في سياق الجولات التفقدية للاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية ومطابقتها للمواصفات المحلية والسقوف السعرية لها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان

وأضاف، أنه جرى في وقت سابق تفقد الأسواق في لواء البادية الشمالية الغربية، مؤكدا الحرص على ديمومة تأمين وتوفير السلع الأساسية في الأسواق بشكل دائم في رمضان لتكون في متناول المواطنين وبالأسعار المناسبة.

ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، كونها متوفرة بشكل كاف وهذا ما أظهرته الجولات التفقدية المتتالية .

وأشار النجادا الى أن الرقابة على الأسواق مستمرة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمتصرفين ومدراء الأقضية لضمان عدم رفع أسعار السلع وتوفرها بشكل دائم، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

19/03/2024 21:28:26