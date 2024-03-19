محافظ المفرق يتفقد مدى توفر السلع الغذائية في أسواق البادية الشمالية الشرقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق19 آذار ( بترا ) -تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الثلاثاء، الأسواق والمحال التجارية في أقضية دير الكهف وصبحا وأم القطين وأم الجمال في لواء البادية الشمالية الشرقية.
وقال النجادا أن هذه الجولة تأتي في سياق الجولات التفقدية للاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية ومطابقتها للمواصفات المحلية والسقوف السعرية لها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان
وأضاف، أنه جرى في وقت سابق تفقد الأسواق في لواء البادية الشمالية الغربية، مؤكدا الحرص على ديمومة تأمين وتوفير السلع الأساسية في الأسواق بشكل دائم في رمضان لتكون في متناول المواطنين وبالأسعار المناسبة.
ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، كونها متوفرة بشكل كاف وهذا ما أظهرته الجولات التفقدية المتتالية .
وأشار النجادا الى أن الرقابة على الأسواق مستمرة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمتصرفين ومدراء الأقضية لضمان عدم رفع أسعار السلع وتوفرها بشكل دائم، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
19/03/2024 21:28:26
MENAFN19032024000117011021ID1107997345
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