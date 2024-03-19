طبيبان فرنسيان يوثقان شهادتهما على الوضع الفظيع للمستشفيات بالقطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- تحدث طبيبان فرنسيان عائدان من قطاع غزة بعد أن أمضيا عدة أسابيع في المستشفى الأوروبي، عن الوضع المروع في القطاع مع إجراء عمليات جراحية في ظروف "فظيعة" وسط نقص حاد في المواد المطهرة، ومعاناة المرضى والمصابين وحالات الوفاة "التي لا مفر منها".

ووفقا لـ(فرانس برس)، خلال مؤتمر صحافي عقد في مرسيليا، اليوم الثلاثاء، قال الطبيب خالد بن بوطريف المختص بطب الطوارئ من تولوز: "لم يعد هناك أي وسيلة لتطهير أقسام المستشفى".

وأضاف: "كنا نجد صعوبة في معالجة المرضى والمصابين لم يكن هناك من حمالات، كنا نضطر إلى معالجة المصابين بجروح خطرة على الأرض"، مشددا على أن إحدى الصعوبات تتمثل في العدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وباتوا "ينتشرون في الممرات وفي قاعات الانتظار والسلالم وفي بعض المصاعد أيضاً".

بدوره،قال الخبير في الالتهابات باسكال أندريه، إن الكثير من المرضى يصابون بالتهابات خطرة بعد العمليات الجراحية" لأن القسم "ليس نظيفا بما يكفي" في غياب المواد المطهرة،مؤكداً بأن "الوضع مريع ولا مبرر له".

وأضاف: "رأيت في قسم الإنعاش مرضى مع أنابيب في الفم يحصلون على تنفس اصطناعي وأعينهم مفتوحة بسبب غياب المنوم" موضحا أن بعض شاحنات المساعدات الإنسانية تبقى عالقة عند الحدود بين مصر والقطاع.

وقال أندريه إنه "من الواضح أنهم كانوا يطلقون النار على أطفال. فالإصابة محددة جدا ومحتسبة جدا"، في حديثه عن حالة طفلة في الحادية عشرة أصيبت بشلل ثلاثي بعدما أصابتها رصاصة في العنق.

وعبر الطبيبان عن أسفهما لغياب الاهتمام بشهادتهما منذ عودتهما إلى أووربا، فيما أكد أندريه "أشعر بالألم من هذا الصمت".

--(بترا)

أ ن/أز / ع ط

19/03/2024 21:24:44