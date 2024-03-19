تقرير دولي : حالة المناخ لعام 2023 تخطت التوقعات بشكل ينذر بالسوء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن حالة المناخ عام 2023 تخطت كل التوقعات بشكل ينذر بالسوء، حيث تحطمت الأرقام القياسية مجددا فيما يخص مستويات غازات الاحتباس الحراري، ودرجات حرارة سطح الأرض، وحرارة المحيطات وتحمضها، وارتفاع مستوى سطح البحر، والغطاء الجليدي البحري في المنطقة القطبية الجنوبية، وتقلص مساحات الأنهار الجليدية.

وفي تقرير حالة المناخ العالمي لعام 2023 الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أوضحت المنظمة أن موجات الحر والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير المدارية المكثفة قد تسببت بسرعة في البؤس والفوضى، الأمر الذي أدى إلى تغيير الحياة اليومية للملايين وإلحاق خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأكد التقرير أن عام 2023 كان الأكثر دفئا منذ بدء التسجيل، إذ بلغ المتوسط العالمي لارتفاع درجة الحرارة القريبة من السطح 1.45 درجة مئوية (بهامش من عدم اليقين يقل أو يزيد على 0.12 درجة مئوية) مقارنة بخط الأساس في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وأن آخر عشر سنوات كانت هي أحر فترة مسجلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "إن جميع المؤشرات الرئيسية تدق نواقيس الخطر، فبعض المعدلات لم تحقق أرقاما قياسية فحسب، بل فاقتها بكثير، والتغيرات تحدث بوتيرة متسارعة".

بدورها، قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليستي ساولو، إن تغير المناخ ينطوي على ما هو أكثر بكثير من درجات الحرارة، مضيفة أن "ما شهدناه عام 2023 خاصة مع دفء المحيطات غير المسبوق وتقلص مساحات الأنهار الجليدية وفقدان الجليد البحري في القطب الجنوبي، أمر يثير القلق بشكل خاص".

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

19/03/2024 21:21:52