مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)-صادق مجلس أمانة عمان، اليوم الثلاثاء ، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على تمويل شراء 48 حافلة بقيمة 8 ملايين دينار من خلال التأجير التمويلي لاستكمال إجراءات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء .

ووافق المجلس في جلسته الخامسة غير العادية على تجديد عقد الإيجار مع جمعية بنك الطعام ضمن مجمع صويلح التجاري لمدة عامين وبنفس شروط العقد السابق .

--(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

19/03/2024 21:17:37