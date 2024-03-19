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الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء قمح وشعير

3/19/2024 2:43:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن من القمح، ونفس الكميات من الشعير.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات لديها للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، وإحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
ولفتت إلى أن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 25 آذار 2024، والشعير، الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء الموافق 26 آذار 2024.
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
19/03/2024 21:10:58

MENAFN19032024000117011021ID1107997341

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