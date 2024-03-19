الميثاق: ندعم جهود الأردن لوقف أي تصعيد إسرائيلي في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أكد حزب الميثاق الوطني دعمه لكافة الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

وقال الحزب في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الأسبوعي لذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني، اليوم الثلاثاء، إننا ندعم جهود جلالة الملك كافة مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات استفزازية تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس الشريف وعلى رأس ذلك التضييق على المصليين اثناء أداء صلاتي الجمعة والتراويح في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، والذي سيؤدي الى تفاقم الأوضاع وانفجارها في المدينة المقدسة وعموم الضفة الغربية.

ودعا الميثاق الوطني الدول العربية والإسلامية إلى دعم الموقف الأردني وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ووضع حد لكل عمليات الاستفزاز التي يحاول الاحتلال القيام بها في القدس الشريف من خلال محاولة التضييق على المصليين واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن المحافظة على المسجد الأقصى وحمايته مسؤولية جميع المسلمين فالوصاية هاشمية والسيادة فلسطينية والمسؤولية عربية إسلامية.

كما جدد الميثاق الوطني دعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدا أهميتها في المحافظة على الوضع التاريخي القائم للمقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والتصدي لكافة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تقسيم المسجد مكانيا وزمانيا.

--(بترا)

ع ح /أز/ ع ط

19/03/2024 20:48:37