جامعة الزرقاء تصدر مجلة متخصصة للبحوث في العلوم التربوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 19 آذار(بترا)-أصدرت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء،مجلة علمية بعنوان"المجلة الدولية في الاتجاهات التربوية الحديثة MET،وهي مجلة محكمة ومفهرسة عالمياً ومتخصصة ونصف سنوية في العلوم التربوية،حيث تنشر المجلة بحوثها بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية بعد خضوعها للتقييم والتحكيم من قبل محكمين من ذوي الاختصاص وفق نظام آلي محكم.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي،خلال تصريح صحفي اليوم،إن المجلة تهدف إلى تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات الأصيلة التي تعنى بالتطورات الحديثة في مجال العلوم التربوية والنفسية،وتعزيز البحث العلمي النوعي والكمي الذي يساهم في تطوير سياسات العلوم التربوية والنفسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد أن المجلة ستكون رائدة في الشرق الأوسط والعالم في مجال النشر العلمي،ويديرها فريق قوي بقيادة رئيس التحرير عميد كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء الدكتور رضا المواضية، مشيراً إلى أن المجلة تلقى كل دعم ورعاية وتوجيه من رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة والذي يعطي كل الدعم لتطور المجلة.
من جانبه قال رئيس تحرير المجلة الدكتور رضا المواضية إن إدارة المجلة تعمل على تطبيق سياسات النشر العلمي والالتزام بالمعايير الدولية التي أقرتها إدارة الجامعة،لافتاً إلى أن هيئة التحرير تضم نخبة من أساتذة جامعة الزرقاء وعلماء بارزين من الخارج.
وبين أن المجلة الدولية في الاتجاهات التربوية الحديثة تهتم بنشر أبحاث ودراسات بمجالات علم النفس الإرشادي والتربوي والصحة النفسية وتطبيقاتها،والقياس والتقويم التربوي والنفسي،والإدارة التربوية،والمناهج وطرق التدريس،وتكنولوجيا التعليم،والتربية الخاصة،وعلم النفس التعليمي الرقمي، وتعليم الذكاء الاصطناعي.
ونوه المواضية إلى أن المجلة تقدم منصة للنقاش والتفكير النقدي حول قضايا التعليم العالمية وتحفيز الحوار البناء بين الباحثين والمختصين،لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات والنماذج الناجحة في تعليم الطلبة.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
19/03/2024 20:46:08
MENAFN19032024000117011021ID1107997338
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