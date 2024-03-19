جامعة الزرقاء تصدر مجلة متخصصة للبحوث في العلوم التربوية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 19 آذار(بترا)-أصدرت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء،مجلة علمية بعنوان"المجلة الدولية في الاتجاهات التربوية الحديثة MET،وهي مجلة محكمة ومفهرسة عالمياً ومتخصصة ونصف سنوية في العلوم التربوية،حيث تنشر المجلة بحوثها بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية بعد خضوعها للتقييم والتحكيم من قبل محكمين من ذوي الاختصاص وفق نظام آلي محكم.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي،خلال تصريح صحفي اليوم،إن المجلة تهدف إلى تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات الأصيلة التي تعنى بالتطورات الحديثة في مجال العلوم التربوية والنفسية،وتعزيز البحث العلمي النوعي والكمي الذي يساهم في تطوير سياسات العلوم التربوية والنفسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن المجلة ستكون رائدة في الشرق الأوسط والعالم في مجال النشر العلمي،ويديرها فريق قوي بقيادة رئيس التحرير عميد كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء الدكتور رضا المواضية، مشيراً إلى أن المجلة تلقى كل دعم ورعاية وتوجيه من رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة والذي يعطي كل الدعم لتطور المجلة.

من جانبه قال رئيس تحرير المجلة الدكتور رضا المواضية إن إدارة المجلة تعمل على تطبيق سياسات النشر العلمي والالتزام بالمعايير الدولية التي أقرتها إدارة الجامعة،لافتاً إلى أن هيئة التحرير تضم نخبة من أساتذة جامعة الزرقاء وعلماء بارزين من الخارج.

وبين أن المجلة الدولية في الاتجاهات التربوية الحديثة تهتم بنشر أبحاث ودراسات بمجالات علم النفس الإرشادي والتربوي والصحة النفسية وتطبيقاتها،والقياس والتقويم التربوي والنفسي،والإدارة التربوية،والمناهج وطرق التدريس،وتكنولوجيا التعليم،والتربية الخاصة،وعلم النفس التعليمي الرقمي، وتعليم الذكاء الاصطناعي.

ونوه المواضية إلى أن المجلة تقدم منصة للنقاش والتفكير النقدي حول قضايا التعليم العالمية وتحفيز الحوار البناء بين الباحثين والمختصين،لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات والنماذج الناجحة في تعليم الطلبة.

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

19/03/2024 20:46:08