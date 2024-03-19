Tuesday, 19 March 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العلوم الإسلامية تحصد المركز الأول في تلاوة القرآن الكريم

3/19/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- حصدت جامعة العلوم الإسلامية العالمية المركز الأول على مستوى الذكور والاناث في جائزة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني السادسة لتلاوة القران الكريم و إتقانه لطلبة الجامعات الأردنية، والتي أُقيمت في جامعة عمان الأهلية.
وحصد الطالب محمد خير الله الأشرف بن كمال الدين ماليزي الجنسية المركز الأول على مستوى الذكور، فيما حصدت الطالبة آية صابر أحمد حماد أردنية الجنسية المركز الأول على مستوى الإناث.
يُذكر أنه شارك في هذه المسابقة 19 جامعة أردنية، وقد كرم رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان المتسابقين.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
19/03/2024 20:44:08

MENAFN19032024000117011021ID1107997337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث