العلوم الإسلامية تحصد المركز الأول في تلاوة القرآن الكريم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- حصدت جامعة العلوم الإسلامية العالمية المركز الأول على مستوى الذكور والاناث في جائزة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني السادسة لتلاوة القران الكريم و إتقانه لطلبة الجامعات الأردنية، والتي أُقيمت في جامعة عمان الأهلية.
وحصد الطالب محمد خير الله الأشرف بن كمال الدين ماليزي الجنسية المركز الأول على مستوى الذكور، فيما حصدت الطالبة آية صابر أحمد حماد أردنية الجنسية المركز الأول على مستوى الإناث.
يُذكر أنه شارك في هذه المسابقة 19 جامعة أردنية، وقد كرم رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان المتسابقين.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
19/03/2024 20:44:08
MENAFN19032024000117011021ID1107997337
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