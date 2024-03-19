العلوم الإسلامية تحصد المركز الأول في تلاوة القرآن الكريم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- حصدت جامعة العلوم الإسلامية العالمية المركز الأول على مستوى الذكور والاناث في جائزة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني السادسة لتلاوة القران الكريم و إتقانه لطلبة الجامعات الأردنية، والتي أُقيمت في جامعة عمان الأهلية.

وحصد الطالب محمد خير الله الأشرف بن كمال الدين ماليزي الجنسية المركز الأول على مستوى الذكور، فيما حصدت الطالبة آية صابر أحمد حماد أردنية الجنسية المركز الأول على مستوى الإناث.

يُذكر أنه شارك في هذه المسابقة 19 جامعة أردنية، وقد كرم رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان المتسابقين.

--(بترا)

س ص/أز/ ع ط

19/03/2024 20:44:08