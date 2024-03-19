جرش: لجنة السلامة العامة تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 19 آذار (بترا)-نفذت كوادر لجنة السلامة العامة و بلدية جرش الكبرى و مؤسسة الغذاء والدواء حملة تفتيشية على عدد من المنشآت و المحال التجارية التي تبيع الأصناف الغذائية في مدينة جرش.
وقال مساعد محافظ جرش، رئيس لجنة السلامة العامة الدكتور ماهر اخو ارشيدة إن الحملات مستمرة و ببرنامج غير معلن بهدف ضبط أي مخالفات وضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل سليم.
وأضاف أن أصحاب المحال التجارية و موظفي المجمعات التجارية ومشاغل الألبان ملتزمون بشكل كبير بشروط الصحة و السلامة العامة، و حريصون على عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات بشكل مميز، و عرض السعر بشكل واضح و إتلاف المواد الغذائية المخالفة.
و أكد توفر كافة السلع و المواد الغذائية بكميات كافية وفق السقوف السعرية المحددة مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة مشتركة تضم الإدارة الملكية و المحافظة و الأجهزة الأمنية لمراقبة الأسعار و منع تجاوزها السقوف المحددة.
بدوره، قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم، إن البلدية و بالتعاون مع مختلف المؤسسات ستواصل حملاتها بشكل مكثف على مختلف المنشآت لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلك، مبينا أن فرق التفتيش تقدم النصح والإرشاد لأصحاب المحال التجارية حول الطرق الصحيحة للتخزين والتبريد و العرض للمواد الغذائية.
و أشار مندوب مؤسسة الغذاء والدواء المهندس سعد صوالحة إلى أنه جرى اتلاف كميات من اللحوم و لحوم الدجاج وكبدة الدجاج والعصائر و المخللات و التي أقرت لجنة السلامة العامة مخالفتها لشروط الصحة و السلامة، لافتا إلى أن التزام المحال أصبح جيدا بشكل عام.
و قدم مدير دائرة الصحة و الرقابة البيئية في البلدية الدكتور محمد عياصرة شرحا لمختلف المحال التي تم زيارتها عن مخاطر بعض السلوكيات عند تخزين المواد الغذائية و عرضها و بيعها و النتائج المحتملة في حال استمرار هذه السلوكيات المخالفة الشروط الصحة والسلامة.
--(بترا )
ع.ف/أز/ ع ط
19/03/2024 20:39:58
MENAFN19032024000117011021ID1107997336
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