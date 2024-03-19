جرش: لجنة السلامة العامة تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 19 آذار (بترا)-نفذت كوادر لجنة السلامة العامة و بلدية جرش الكبرى و مؤسسة الغذاء والدواء حملة تفتيشية على عدد من المنشآت و المحال التجارية التي تبيع الأصناف الغذائية في مدينة جرش.

وقال مساعد محافظ جرش، رئيس لجنة السلامة العامة الدكتور ماهر اخو ارشيدة إن الحملات مستمرة و ببرنامج غير معلن بهدف ضبط أي مخالفات وضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل سليم.

وأضاف أن أصحاب المحال التجارية و موظفي المجمعات التجارية ومشاغل الألبان ملتزمون بشكل كبير بشروط الصحة و السلامة العامة، و حريصون على عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات بشكل مميز، و عرض السعر بشكل واضح و إتلاف المواد الغذائية المخالفة.

و أكد توفر كافة السلع و المواد الغذائية بكميات كافية وفق السقوف السعرية المحددة مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة مشتركة تضم الإدارة الملكية و المحافظة و الأجهزة الأمنية لمراقبة الأسعار و منع تجاوزها السقوف المحددة.

بدوره، قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم، إن البلدية و بالتعاون مع مختلف المؤسسات ستواصل حملاتها بشكل مكثف على مختلف المنشآت لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلك، مبينا أن فرق التفتيش تقدم النصح والإرشاد لأصحاب المحال التجارية حول الطرق الصحيحة للتخزين والتبريد و العرض للمواد الغذائية.

و أشار مندوب مؤسسة الغذاء والدواء المهندس سعد صوالحة إلى أنه جرى اتلاف كميات من اللحوم و لحوم الدجاج وكبدة الدجاج والعصائر و المخللات و التي أقرت لجنة السلامة العامة مخالفتها لشروط الصحة و السلامة، لافتا إلى أن التزام المحال أصبح جيدا بشكل عام.

و قدم مدير دائرة الصحة و الرقابة البيئية في البلدية الدكتور محمد عياصرة شرحا لمختلف المحال التي تم زيارتها عن مخاطر بعض السلوكيات عند تخزين المواد الغذائية و عرضها و بيعها و النتائج المحتملة في حال استمرار هذه السلوكيات المخالفة الشروط الصحة والسلامة.

--(بترا )

ع.ف/أز/ ع ط

19/03/2024 20:39:58